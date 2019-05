Victoria Beckham è una vera icona di stile, l’ex Posh Spice non sbaglia un colpo. In questi giorni a Parigi non si può fare a meno di notarla per i suoi look da urlo. Victoria cammina disinvolta per le strade della città della moda francese, con indosso un paio di leggings anni ’80, con tanto di molla in bella vista. Solo lei può mettere in risalto così un capo basic.

Leggings anni ‘80

Lo stile degli anni ’80 sembra essere tornato in auge, la conferma ci arriva direttamente da Victoria Beckham che indossa, passeggiando per le strade di Parigi, un classico cardigan nero firmato Chanel, sotto il braccio una clutch firmata Lizard e un paio di leggings della sua collezione che si abbinano perfettamente ad una decolleté bianca.

Victoria aveva già sfoggiato lo stesso modello di leggings (versione invernale) misto lana della sua omonima etichetta dal valore di $ 1,100, lo scorso novembre a New York, con una giacca mimetica e stivali a spillo neri. Era stata avvistata anche i primi di maggio con indosso un paio di leggings con le scarpe aperte, mentre passeggiava nella città di Manhattan.

Victoria Beckham è nota soprattutto per i suoi pantaloni a zampe larghe e ondulate, ma quest’anno sembra aver adottato un nuovo stile, i leggings anni ’80, sono diventati il suo must have.

Come abbinarli

Un capo così semplice, non è detto che sia facile da abbinare. Per non sbagliare, affidiamoci a Victoria Beckham che ama indossare i leggings con: maglie color nude oppure trench nero e camicie oversize. Anche in questo caso, Victoria non rinuncia ad indossare le scarpe con il tacco, che rompono ogni schema e regola aurea finora seguita su come abbinare i leggings. No, alle sneakers e sì ad un paio open toe. Insomma, i leggings stile anni ’80 sono diventati i pantaloni moda 2019 alternativi ai soliti jeans o ai classici pantaloni a sigaretta, cosa stiamo aspettando a procurarcene un paio?