Vi svelo i miei segreti: dieta e attività fisica per un fisico invidiabile

L’estate ormai è arrivata, e dieta ed attività fisica sono una prerogativa di molte persone. Molti follower su instagram sono soliti scrivermi: ” Che allenamenti segui per avere questo fisico?” “Che alimentazione sei solita prediligere?”. In questo articolo voglio rispondere a tutte le domande che mi vengono poste circa alimentazione e sport per avere un fisico al “top” anche in vista dell’ estate 2019 .

Premetto che facendo un lavoro dove il mio fisico è in prima linea cerco di stare attenta a quello che mangio. La regola di base è avere un buon regime alimentare seguito da un allenamento costante. Il segreto del mio fisico è non avere nessun segreto. Proprio così, io non seguo una dieta particolare: mangio tutto! . Dalla pasta ai dolci. Ovviamente, senza esagerare. Sono solita mangiare la pasta integrale quasi tutti i giorni. I carboidrati fanno bene al corpo ma soprattutto alla mente perché ci ” rendono felici” e diminuiscono il nervosismo.

La verdura nella mia tavola non manca mai ed alterno proteine del pesce, della carne e formaggi magri ( capra e ricotta). Per mantenere dei muscoli tonici con un bel volume le proteine sono fondamentali. Ogni tanto, anche se sono una modella, mi concedo qualche piccolo “sgarro” come il dolcetto del fine settimana o il croissant a colazione. Una cosa della quale proprio non posso far a meno però sono le mandorle: grassi buoni che aiutano anche a diminuire gli attacchi di fame. Provate a mangiarne 10 a spuntino! ve ne renderete conto subito! Noi modelli, in genere, per essere “in forma” seguiamo una dieta equilibrata senza eccedere con le calorie. Ma soprattutto guidata il più possibile dal buon senso. Purtroppo non sempre è così. Come ho riportato anche nei precedenti articoli, i casi di anoressia e bulimia sono ancora presenti.



Questo non è un buon esempio per i giovani aspiranti modelli. A maggior ragione se si vuole intraprendere un percorso lavorativo duraturo negli anni. Avere un’alimentazione disequilibrata, mangiare una sola mela al giorno, può portare solo a gravi problemi fisici, mentali ed emotivi senza arrivare comunque al successo sperato. Quindi mi sento di ribadire a gran voce: “Non ne vale MAI la pena”. Io prediligo un fisico fitness, sano, non pelle e ossa e scheletrico. Per cui, oltre ad una dieta corretta, mi alleno in media minimo tre volte alla settimana. Per mia fortuna, ho creato la mia ” gym personalizzata” a casa. Mi alleno quando ho tempo, senza problemi. È un lusso, però serve molta costanza per mantenere un ritmo costante.

Mens sana in corpore sano

La motivazione è il primo fattore importante per avere un bel fisico. È fondamentale la volontà nel migliorare se stessi, per amore di sé, prima che per piacere agli altri. Personalmente seguo allenamenti diversi e personal trainer differenti fra loro. Dall’applicazione gratuita “Keep” ( che consiglio vivamente) presente in ogni smartphone ai corsi di cross- fit con le altre modelle . Inoltre, ho iniziato a praticare ” ginnastica militare” per chi di voi volesse provare un allenamento estremamente completo.

Anche Yoga e Pilates sono ottimi work-out per il benessere fisico ed emotivo. Lo pratico regolarmente e credetemi che si lavora parecchio ed è abbastanza faticoso! . Ad ogni modo consiglio di provare diverse tipologie di allenamento per trovare quello che meglio si adatta alle vostre caratteristiche fisiche individuali . Anche in questo caso, meglio non esagerare. Il ” giusto mezzo” è sempre la strada migliore. Per concludere, dopo il work-out integro con della frutta ( meglio una banana) e bevo delle tisane naturali drenanti a base di thè verde e lime. Sono efficaci per eliminare le tossine in eccesso e drenare i liquidi che potrebbero accumularsi nelle zone critiche come glutei,gambe e addome. Noi donne sappiamo molto bene di cosa si tratta.

Questi sono i miei segreti ” non segreti”. Semplicemente seguo una dieta mediterranea come moltissimi di voi. Faccio sport e mi mantengo in forma come la stragrande maggioranza dei lettori qui presenti. Faccio tutto questo perché amo me stessa, prima del mestiere e del giudizio degli altri. Mi fa sentire bene e sono felice, prima di un addome scolpito o un gluteo marmoreo.

Questa è l’essenza di tutto!