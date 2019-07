Tutte pazze per i pois! La moda come sempre la detta ogni anno il fast fashion, con capi basici e alla moda. Quest’anno il primato è stato raggiunto da Zara, che in poco tempo ha reso un semplice long dress a pois un elemento virale tanto da guadagnarsi una pagina Instagram. Indossato a partire dalle celebrità.

Pois Pois

I pois mettono di buon umore, sono spiritosi e versatili, possono cambiare le sorti di un outfit, possono essere più o meno informali, disposti con regolarità o con armonica assimmetria, in maniera fitta o rarefatta, possono essere stampati, tessuti, o ricamati. È grazie all’associazione casuale con una danza, la Polka, che diventano veramente famosi.

La nota danza di origine boema, nasce alla fine dell’Ottocento per poi diffondersi rapidamente in tutta Europa. La febbre della polka, che vive il suo apice dal 1840 al1890, induce i produttori a cavalcare questa moda: coniano la frase Polka Dot e improvvisamente pois e polka sono ovunque. Cappelli, cravatte, gioielli e naturalmente, abiti.

Zara

Un vestito lungo a pois e a maniche lunghe che segue sì alcune delle tendenze moda del momento, con l’orlo a volant e i volumi morbidi e freschi, ma allo stesso tempo è super basico sia nella forma sia nella fantasia a pois bianchi e neri a soli 49,95 euro, è diventato così virale su Instagram da aggiudicarsi un account dedicato il @hot4thespot. Da abbinare a delle semplici scarpe da ginnastica, per un look da giorno, a delle scarpe con il tacco per un look da sera. Allora cosa stiamo aspettando? Se siete delle vere fashion victims non potete fare a meno di averlo nel vostro guardaroba.