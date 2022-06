Dopo il caso Kim Kardashian e l'abito di Marilyn Monroe, abbiamo deciso di stilare una classifica degli abiti più iconici di sempre, con la speranza che anche questi non vengano distrutti.

I vestiti famosi dei nostri tempi. In queste ore scoppia il caso Kim Kardashian e Marilyn Monroe. La star di Hollywood Kim avrebbe rovinato in modo significativo e permanete un famossimo abito di Marilyn. Tutto ciò, per stupire il pubblico durante il Met Gala del 2022. Osservato questo, ecco altri abiti iconici della storia della cultura moderna e contemporanea su cui Kim non deve mettere le mani.

Vestiti famosi: Abito Maria Antonietta di Madonna

Nel 1990, Madonna era diventata famosa per fare praticamente quello che voleva, quindi non era raro che indossasse abiti succinti in stile lingerie sul palco. Immaginate lo shock quindi, quando la regina del pop decide di indossa un vestito nello stile di Maria Antonietta. Tutto questo, accade subito dopo la rivelazione al mondo del suo iconico completo con reggiseno a cono.

L’abito aveva una vita esagerata ma era in armonia con gli abiti che Marie Antoinette stessa avrebbe indossato. Il tutto completato da una parrucca alta e arricciata e un trucco che simulava l’aspetto di una socialite francese del 18° secolo. La parte anteriore dell’abito era impreziosita da ogni sorta di ricamo, perline, paillettes e altro. Mentre il colore avorio dell’abito si abbinava alla collana di perle e al braccialetto di Madonna. Da allora, l’outfit e la performance hanno reso facile capire perché Madonna fosse, ed è tuttora, così popolare.

Il vestito di carne di Lady Gaga

Sebbene non sia un abito tradizionale, quasi tutti coloro che hanno vissuto il 2010 conoscono questo vestito. Gaga è stata “cucita” nel backstage dei Video Music Awards 2010 prima di accettare il premio per il miglior video per la sua canzone Bad Romance. Ancora meglio è che l’outfit includeva anche un cappello di carne cruda, stivali e borsa.

Non sorprende che abbia raccolto una serie di recensioni da parte di critici perplessi e sguardi strani da parte degli altri partecipanti al VMA. Ma quando sono state chieste spiegazioni a Lady Gaga lei spiega che l’abito è stato realizzato per protestare contro la politica americana. «Presto avremo tanti diritti quanti sono la carne con le ossa». L’abito è attualmente nella Rock and Roll Hall of Fame, dove è stato tassidermizzato e trasformato a scatti per preservarlo.

Vestiti famosi: quello rosa di Marilyn Monroe

Anche se alcuni potrebbero preferire l’abito da cocktail bianco di The Seven Year Itch o l’abito trasparente ingioiellato della notte in cui ha cantato Happy Birthday a John F. Kennedy. A causa della sua influenza sulla cultura pop, il suo vestito rosa shocking di Gentlemen Prefer Bionde è il più iconico di Marilyn Monroe. Bastano solo circa sette minuti di tempo sullo schermo mentre la Monroe canta Diamonds Are a Girl’s Best Friend per lasciare tutti a bocca aperta. La stessa Madonna l’ha parodiato nel suo video musicale per Material Girl.

Nemmeno le masse di accessori di diamanti sfoggiati su braccia, collo e orecchie di Monroe sono in grado di distogliere l’attenzione dall’abito. Nonostante sia un abito di raso lungo fino al pavimento senza spalline relativamente semplice (a parte l’enorme fiocco sulla schiena), c’è qualcosa al riguardo che ha trasceso il contesto del film e ora è diventato il suo stesso simbolo di femminilità, materialismo e potere di essere in grado di ottenere ciò che vuoi.

Il vestito verde di Jennifer Lopez

Quando Jennifer Lopez ha debuttato con questo abito Versace verde al 42° Grammy Awards nel 2000, nessuno avrebbe potuto immaginare l’entità dell’impatto culturale che avrebbe avuto. L’abito in chiffon di seta trasparente verde e blu è stampato con un motivo di foglie tropicali e bambù e arricciato sotto l’ombelico. Mentre la vita è tempestata di citrino. Questo ha creato una scollatura ultra bassa e uno spacco alto, creando l’aspetto di una vestaglia indossata sopra un bikini.

Nonostante sia Geri Halliwell che la stessa Versace indossassero lo stesso abito prima di J-Lo, solo lei poteva sfruttarne il vero potere. Le immagini di lei con l’abito scaricate dal sito Web dei Grammy sono più di 600.000 volte nelle 24 ore successive allo spettacolo. Infatti, nel 2015, il presidente di Google Eric Schmidt ha ammesso che così tante persone avevano cercato l’abito che aveva quasi da solo dato il via alla creazione di Google Immagini!

Vestiti famosi: L’abito della vendetta di Diana

Indossato dalla defunta principessa del Galles alla Serpentine Gallery, questo abito di seta nera con spalle scoperte è stato oggetto di molti titoli. Infatti Diana lo indossò nella sua prima apparizione pubblica da quando l’ammissione di infedeltà del suo ex marito è stata trasmessa in televisione.ù

Era accessoriato con un’altrettanto iconica collana girocollo composta da sette fili di perle con un fermaglio nascosto dietro un enorme zaffiro. Christina Stambolian, la stilista dell’abito soprannominato “Serpentine Cocktail” o “I’ll Show You Dress”, lo ha paragonato al cigno nero Odile nel balletto di Ciajkovskij Il lago dei cigni. Sostenendo che Lady Spencer era chiaramente arrabbiata. A oltre 25 anni da quando è stato indossato, l’abito, unito alla giocosa grazia e personalità di Diana è rimasto saldamente nella mente del pubblico, forse più di qualsiasi altro abito reale. Era, in ogni modo, il dito medio perfetto per il suo ex.