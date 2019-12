Vestiti eleganti per matrimonio: consigli per la scelta

Il matrimonio è un evento speciale ed unico nella vita di chi ha la fortuna di incontrarsi e piacersi al punto di decidere di unirsi, per sempre. Un evento speciale in un giorno speciale, che resta unico ed indimenticabile. Il matrimonio è speciale non solo per gli sposi, ma anche per tutti coloro che hanno l’occasione di partecipare alla sua realizzazione. I più fortunati sono gli invitati degli sposi, parenti e amici più stretti che con vestiti eleganti per matrimonio partecipano alla cerimonia e ai successivi festeggiamenti del ricevimento. I preparativi cominciano molto tempo prima, per gli sposi. Ma anche gli invitati alla cerimonia hanno il loro bel da fare tra liste nozze, addii al celibato e nubilato, organizzazione degli spostamenti. Già, perché sempre più spesso i matrimoni sono veri e propri eventi, organizzati in location esclusive e talvolta lontane dai luoghi abitualmente frequentati da futuri sposi, parenti ed amici.

Scegliere vestiti eleganti per matrimonio

Tra i preparativi che coinvolgono gli invitati ad un matrimonio, certamente uno dei più importanti è la scelta dell’abito con il quale presenziare a cerimonia e festeggiamenti. Sentirsi eleganti e a proprio agio: è questo l’obiettivo degli invitati perfetti, che fanno di tutto per raggiungerlo. Come scegliere vestiti eleganti per matrimonio? Sono molte le aziende che trattano questo genere di abbigliamento, ma grazie all’esplosione dell’e-commerce oggi è molto più ampia la possibilità di scelta. Donne e uomini oggi possono affidarsi a negozi online che offrono una gamma completa di vestiti da cerimonia, eleganti, per tutti i gusti e tutte le tasche. Ci sono poi portali specializzati solo in vestiti eleganti per matrimonio, in particolare per le donne. Uno dei più noti è www.pronovias.com/it/ dove, oltre ad avere un’ampia possibilità di scelta, le acquirenti possono essere guidate all’acquisto dai consigli degli editor del sito e degli influencer che collaborano, tra cui alcuni molto noti come Valentina Ferragni.

Su siti come Pronovias.com è possibile scegliere comodamente tra decine di abiti di tendenza e presentarsi così al matrimonio vestite all’ultima moda, senza impazzire in lunghe ricerche girando di negozio in negozio. Le possibilità di affinare la ricerca del vestito da matrimonio perfetto sono numerose: dal taglio al colore, dal tessuto fino al taglio della scollatura e persino al taglio della schiena. Alla fine sceglierete con il vostro istinto, aiutate dagli occhi e magari dai consigli di vostra madre, della vostra migliore amica o di vostra sorella. E perché no, magari grazie alle dritte della influencer che seguite da sempre, che guarda caso collabora proprio con il sito che avete scelto per acquistare il vostro vestito elegante per matrimonio.

Consigli di stile e “dress code”

Ci sono anche decine di siti che offrono consigli di stile e suggerimenti per un outfit perfetto da invitata ad un matrimonio. E’ più facile, ovviamente, se non c’è un preciso dress code. In alcune situazioni è però previsto, spesso per via della location della cerimonia. Presentarsi ad un matrimonio in campagna con un tacco dodici al piede non deve essere un’esperienza memorabile… Ci sono poi location particolarmente eleganti e ricevimenti che, per via dell’orario, richiedono un abbigliamento adeguato. Una festa di matrimonio in una dimora storica, di sera, richiederà alle invitate un outfit discreto ed elegantissimo allo stesso tempo.

E se il matrimonio e il relativo ricevimento si svolgono in spiaggia? Accade sempre più spesso. E’ ovvio che l’outfit dovrà essere consono alla location: elegante, perché si tratta pur sempre di una cerimonia, ma anche pratico, flessibile all’occorrenza. Quindi occhio al dress code, prima ancora di buttarvi sui consigli di influencer, giornalisti e trend-setter. In generale, anche se può sembrare un paradosso, una sobria eleganza vi farà spiccare tra le invitate. Non si tratta di una scelta al ribasso, anzi. Ci sono vestiti eleganti per matrimonio, di pregiata fattura e finitura, che hanno nella semplicità delle linee e nella neutralità dei colori il loro punto di forza. Per un ricevimento di matrimonio serale, il nero o il blu, una scollatura profonda ma non troppo e una schiena invece un po’ più scoperta, sono la quintessenza dell’eleganza. Poi ci sono i pizzi, le paillettes: che se usati con gusto, donano eleganza, sempre. Gli occhi degli invitati saranno quasi tutti per la sposa, ma… anche voi non vi farete dimenticare.