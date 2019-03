Come vestirsi in primavera: i capi must have per un outfit casual

Con la primavera ormai arrivata a tutti gli effetti, per le fashion addicted è il momento di trovare i capi giusti per ogni occasione d’uso, secondo le tendenza moda Primavera Estate 2019. Si parla sempre troppo spesso di look da ufficio, ma come vestirsi in primavera se si desidera un look casual? Ecco i nostri consigli su capi must have, colori di tendenza, borse e scarpe di cui non potrete assolutamente fare a meno durante la bella stagione per i vostri outfit di tutti i giorni.

Come vestirsi in primavera: capi must have e colori

Partiamo parlando dell’abbigliamento: come vestirsi in primavera in modo casual? Diversi sono i capi must have a cui non potrete assolutamente rinunciare. In primo luogo non possono mancare nel vostro armadio i pantaloni a vita dai colori sgargianti o, in alternativa per le più sobrie, sui toni neutri. Rappresentano un tocco di classe e, abbinati a camicette, maglie over size (portate rigorosamente all’interno del pantalone) o semplici t-shirt, vi faranno sentire delle vere fashion icon. La scelta è doppia in questo caso: potete scegliere per un modello alla caviglia attillato nella parte superiore ma che si apre leggermente a zampa alla fine da portare con un sandalo con la zeppa. In alternativa potreste scegliere un modello a palazzo, completamente morbido e largo, alla moda sia alla caviglia sia che copre completamente la scarpa.

Le t-shirt a stampe hanno fatto il loro grande ritorno nelle collezioni della Primavera Estate 2017 per abbinamenti anche in look non propriamente sportivi ma più casual: l’accostamento funziona anche con la gonna a tubo per le più estroverse. Di grande tendenza però sono soprattutto le camicette che si fanno pompose e sfoggiano maniche larghe e a sbuffo preferibilmente su toni caldi come il rosso, l’arancio, ma anche il salmone e il fucsia.

Come vestirsi in primavera, gli accessori: borse e scarpe perfette

E per quel che riguarda gli accessori? Quali le borse e le scarpe must have per i vostri look casual di primavera? Per le più sportive funzionano moltissimo le sneakers che però dovranno sfoggiare senza ombra di dubbio la zeppa. Tornano anche i modelli flat, leggermente a punta ma soprattutto con il cinturino alla caviglia. Infine, non appena il caldo si farà sentire maggiormente, non rinunciate a sandali con la zeppa ma soprattutto ai sabot.

Tra le scelte su come vestirsi in primavera ovviamente c’è anche quella della borsa, simbolo per eccellenza della moda donna. Accessorio must have per i look casual è certamente lo zainetto da portare in spalla ma non mancano le nuovissime borsette per la cinta che danno la possibilità di avere le mani libere. Ovviamente per le donne che hanno bisogno di “spazio”, la maxibag è d’obbligo. Per le uscite di piacere invece funzionano benissimo anche le mini tracolle che donano un tocco di raffinatezza anche ai look più casual.