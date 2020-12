Le celebrità amano indossare, all’interno delle proprie mura domestiche, vestaglie di lusso stilose, super cool e versatili da sfoggiare comodamente a casa, senza rinunciare però a quella nota di luxury e moda di tendenza. Come delle vere e proprie “fashion addicted” che si rispettino. Alcune cifre sono davvero da capogiro. Per chi non vuole mai rinunciare ad un abbigliamento casalingo ma pur sempre di classe ed elegante.

Vestaglie di lusso super modaiole e tanto amate dai Vip. Quanto costano? La cantante Elodie non bada a spese

Elodie ha regalato a tutti i suoi follower su Instagram un selfie “casalingo” con il viso completamente naturale e senza filtri o make-up. La peculiarità che ha fatto letteralmente “perdere la testa” ai fan è stata la vestaglia di pura seta firmata Versace indossata dalla bellissima cantante. Un capo molto particolare e costoso. Decorata con le iconiche stampe barocche in nero, oro e bianco che da sempre sono il simbolo della prestigiosa Maison. Un vero e proprio capo luxury vestito anche in casa, per un costo che non tutti possono permettersi. Il prezzo? Ben 950 euro.

Chi è Elodie? Una delle cantanti più iconiche dello showbiz italiano

Elodie Di Patrizi, meglio conosciuta come Elodie, è una cantante italiana molto nota al grande pubblico. Si è classificata seconda alla quindicesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, vincendo il Premio della Critica Vodafone e il Premio RTL 102.5. In seguito a quest’esperienza ha partecipato due volte a Sanremo: nel 2017 e nel 2020. Nasce e cresce nella borgata romana di Quartaccio da padre italiano (artista di strada) e madre francese creola (ex modella e cubista), originaria della Guadalupa, i quali si sono separati quando Elodie e la sorella minore Fey erano ancora molto piccole .

Giovanissima, si trasferisce a Lecce, dove lavora nelle discoteche prima come cubista e poi come vocalist. Ha frequentato il liceo socio-pedagogico per cinque anni senza mai diplomarsi. Elodie è fidanzata dal 2019 con Marracash, con cui ha collaborato al brano “Margarita”. In un’intervista a Grazia rilasciata lo scorso febbraio, di lui ha dichiarato: «Io e Marracash ci somigliamo, ma esterniamo le cose in modo diverso. Lui crede in me e lo fa perché è onesto, non perché è il mio fidanzato. Io vivo con i piedi per terra, lui guarda lontano. Lui mi porta su, mi fa respirare.». Innumerevoli successi e realizzazione di hit tra le più cantate ed amate in Italia. Nel 2017 partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo con il brano “Tutta colpa mia”, primo estratto dall’album omonimo, che diventa disco di platino. Ma il suo successo “dorato” fu proprio “Nero Bali” cantato in featuring con Michele Bravi e Gué Pequeno, che fece registrare 30 milioni di stream su Spotify e oltre 34 milioni di visualizzazioni su Youtube, doppio disco di platino.

Il terzo album a gennaio 2020

A gennaio 2020 Elodie pubblica il terzo album, “This is Elodie”. Nel febbraio sempre del 2020 Elodie calca per la seconda volta il palcoscenico di Sanremo, dove si esibisce con il brano “Andromeda”, scritto da Mahmood e Dardust. Infine segue l’uscita del brano “Ciclone” di Takagi & Ketra, a cui Elodie ha partecipato insieme a Mariah. Citando l’omonima pellicola “Il Ciclone” di Leonardo Pieraccioni. Il profilo ufficiale di Elodie su Instagram è seguito da 1,8 milioni di persone. Molto influente e seguita da numerossissimi fan, si distingue per un’innata e spiccata personalità e carattere. Oltre ad un’avvenenza da lasciare senza fiato.

Le vestaglie di lusso più iconiche su Instagram: Elodie da Quartaccio a Versace e le sue magiche creazioni

Dal degrado del Quartaccio ai riflettori di Sanremo, passando per la scuola di Amici. E poi le copertine, i servizi di moda, il tappeto rosso alla Mostra del cinema di Venezia vestita dalla prestigiosa Maison Versace (ancora una volta) con il fidanzato. Elodie Patrizi è diventata grande prendendo a pugni il destino stesso, che sembrava segnato tra spacciatori e disperati, e che lei ha saputo trasformare raggiungendo il successo. E raggiungendo e conquistando così le luci della ribalta. Una rivincita nei confronti della vita stessa.