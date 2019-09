Dalle sorelle Gigi e Bella Hadid a Irina Shayk, Kaia Gerber e Chiara Ferragni, insieme al marito Fedez, all’after party di Versace non mancava nessuno, ma sono ancora una volta le top model ad attirare l’attenzione di tutti. Per l’occasione hanno indossato altri capi della collezione.

Stella Maxwell

La top model Stella Maxwell, 29 anni, ha continuato a girare la testa al fashion system anche quando è arrivata all’after party di Versace della Milano Fashion Week 2019 , indossando un mini abito rosa attillato. Il vestito era color pesca con dettagli dorati (bijoux) sulle spalline collezione Autunno/Inverno 2019.

Gigi Hadid e Bella Hadid

A partecipare al party anche le sorelle Hadid che per l’occasione hanno indossato: Gigi un completo formato da un body un paio di leggings e un blazer coordinato dalla stampa multicolore collezione Autunno/Inverno 2019, mentre Bella ha optato per qualcosa di più semplice, un mini abito arancione abbinato ad una giacca oversize in pelle e stivali stringati collezione Primavera/Estate 2020.

Imaan Haman

La top model Imaan Haman, per l’occasione ha indossato: un abito giallo dallo scollo profondo abbinato ad una collana preziosa, infine delle décolleté bianche dalla punta dorata coordinate alla clutch.