Venerdì 17, una superstizione antichissima: origini e consigli utili

C’è chi rinuncia a viaggi, chi evita riunioni importanti e addirittura chi si rinchiude in casa, quando vede in arrivo nel calendario la fatidica data venerdì 17. Ci sono anche quelli che non si fanno condizionare da questa superstizione ma per sicurezza tengono un cornetto nella tasca del cappotto in questo venerdì speciale. Infine ci sono quelli del “non ci credo” che si fanno una grande risata e prendono i giro gli amici superstiziosi per l’intera giornata!

Venerdì 17, una superstizione antichissima

Solo l’Italia sfoggia la superstizione del venerdì 17 dall’origine antichissima, per gli inglesi il giorno nero è il venerdì 13, ma anche il martedì. Questa superstizione ha comunque origine nelle credenze del cristianesimo in quanto Gesù morì di venerdì e inoltre nell’antico testamento possiamo leggere che il diluvio universale iniziò il 17 del secondo mese! Per i seguaci del credo pitagorico, era un numero da evitare in quanto era compreso tra il 16 e il 18, considerati perfetti. La smorfia napoletana dice: il “17” fa la “disgrazia”.

Che siate dei superstiziosi o meno, noi ci teniamo a voi e vogliamo darvi dei piccoli consigli per evitare la “sfiga” in questa giornata: iniziamo con la mutandine al contrario, niente di difficile, secondo la tradizione è un rimedio contro le streghe ma in generale si crede che indossare un indumento al contrario indica l’arrivo di buone notizie o di un ospite gradito. Portare sempre con sé un cornetto d’oro favorisce la fortuna, possiamo dire che se in questa giornata lo teneste sempre nel taschino non sarebbe male.

Infine abbiamo scoperto che il pisello è un legume simbolo di felicità e buona sorte in generale, quindi, dato che i pisellini non possono mancare i nessun freezer italiano, mettiamo due pisellini surgelati in un pezzetto di carta e teniamoli nella borsetta tutto il giorno! Si dice, tentar non nuoce, giusto? PS:Se siete dei superstiziosi, ci dispiace informarvi che nel 2020 si verificheranno tre venerdì 17: Gennaio, Aprile e Luglio; quindi non diteci che non eravate preparati, noi vi abbiamo avvisato!