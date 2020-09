Vanessa Incontrada brilla sul red carpet di Venezia 77: la quinta serata del Festival è tutta per lei

Solare, radiosa, dal sorriso e positività contagiosi. Lei è Vanessa Incontrada, la bellissima attrice ed ex-modella spagnola (naturalizzata italiana) che ha conquistato tutti durante la quinta serata della Mostra del Cinema di Venezia. Un Festival giunto alla sua 77esima edizione. La bella Vanessa ha brillato su tutte le altre dive per classe ed eleganza, grazie anche ad un look vincente sul magico red carpet. Uno dei più ambiti di sempre.

Vanessa Incontrada fasciata di rosso brilla alla 77esima Mostra del Cinema di Venezia

A catalizzare l’attenzione durante la quinta serata della Mostra Internazionale d’Arte cinematografica di Venezia, c’era proprio lei: Vanessa Incontrada. Bellissima, sensuale e di classe avvolta da un abito mono-spalla “total red” firmato Dolce&Gabbana impreziosito e decorato da un collier di Tiffany & Co. Vanessa, in tutto il suo splendore, si è fatta immortalare piacevolmente dai numerosi fotografi presenti a bordo della passerella del Lido, sempre sorridente e sicura di sé; contraddistinta da classe ed eleganza che la rendono unica ed inarrivabile.

Semplice, impeccabile ed elegante

Semplice ma inappuntabile: Vanessa Incontrada ha scelto proprio l’abito mono-spalla rosso acceso di Dolce e Gabbana in occasione della 77esima edizione del Festival di Venezia. Una scelta centrata e corretta visto il successo e i complimenti ricevuti appena conseguentemente la sfilata sul red carpet. Per il suo arrivo in Laguna ha fatto davvero la scelta giusta. Abito rigorosamente lungo stile impero con bustino rigido a cuore e gonna fluida fino al suolo con spacco laterale. Un paio di sandali alti in raso nero con plateau. Capelli al naturale caratterizzati da un hair-styling semplice ma d’effetto. Accessorio aggiunto (e che la contraddistingue) il sorriso contagioso che tanto piace all’universo femminile e che invita molte donne a considerarla come un esempio da seguire e nel quale rivedersi.

Una delle più iconiche sostenitrici del movimento body positive

Una delle più iconiche celebrità all’interno dello show-biz italiano e ferma sostenitrice del movimento body positive. Il tutto nasce da eventi ( riguardanti soprattutto il passato della bella conduttrice e attrice) nei quali la bella Vanessa è stata spesso attaccata e criticata proprio riguardo il suo corpo e aspetto fisico. Body shaming? Purtroppo c’è ancora molto lavoro da fare. Per quanto riguarda la sua bellezza completamente radiosa e naturale non c’è bisogno di nessun photoshop o ritocco estetico. Il suo sorriso ammaliante parla da solo.

Vanessa Incontrada: la sua avvenenza basta e avanza

La sua avvenenza basta e avanza. L’ attrice spagnola non ha necessità di creare colpi di scena o scandali attraverso abiti e portamento: la sua sola presenza è sufficiente per far impazzire tutti i fan! Impossibile non ammirarla in tutta la sua beltà. Una bellezza unica nel suo genere e purtroppo molto rara da perseguire. Un esempio di unicità e semplicità lontana dalla mano del chirurgo e senza tempo.