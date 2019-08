Dopo John Cena, un altro personaggio famoso, seppur molto lontano dal mondo del wrestling, si schiera contro alcuni atteggiamenti messi recentemente in atto da alcuni influencer. Stiamo parlando del noto stilista Valentino Clemente Ludovico Garavani, creatore del marchio Valentino. In un’intervista rilasciata a Il Messaggero, in seguito a una domanda legata al mondo dello streetwear lo stilista ha dedicato parole forti agli influencer.

«Bisogna che il proprio stile vinca sulla volgarità: questo incredibile mercato del cattivo gusto si infiltra sempre più nel mondo dei giovani, grazie agli influencer che propongono scelte ridicole e sbagliate».

Insomma, secondo Valentino, le star del Web starebbero condizionando in malo modo i giovani anche per quanto riguarda il mondo della moda. Dopo che l’intervistatrice ha fatto notare allo stilista che anche lui può essere considerato un “influencer” in virtù del suo profilo Instagram ufficiale con oltre 1,4 milioni di follower, Valentino ha affermato: «No, non voglio essere chiamato così e ci sono influencer e influencer. Per esempio, sono amico di una incredibile stylist, Olivia Palermo. La sua capacità di mischiare vari pezzi è straordinaria e merita il successo che ha». Qualcosa del mondo del Web quindi si salva secondo Valentino.

