Valentina Sampaio, modella transgender nata in Brasile, a soli 22 anni sta conquistando i brand più importanti della Moda. Dopo essere stata reclutata all’interno della squadra di Victoria’s Secret, diventando la prima Angel transessuale, Valentina Sampaio è stata scelta come volto per la nuova campagna della storica azienda di cappelli Borsalino.

Il marchio piemontese, i cui copricapi sono stati un vero e proprio status symbol per attori del cinema, statisti e tycoon, ha infatti scelto la top brasiliana per lanciare la sua nuova collezione autunnale.

Giacomo Santucci, direttore della campagna Borsalino ed ex dirigente di Gucci, ha scelto di immortalare la Sampaio con indosso un’intramontabile bombetta blu. La foto ha immediatamente iniziato a circolare sui social, promuovendo un messaggio di inclusività e di apertura anche da parte di una delle imprese più storiche d’Italia.

Alla bombetta è stato abbinato un outfit che rievoca lo stile senza tempo della Borsalino: uno smoking con camicia bianca, adornata di ruches e farfallino, e calze a rete. Un look che mescola capi tipicamente maschili ad elementi del guardaroba femminile, valorizzando la bellezza florida della giovane modella brasiliana.

La scelta di ingaggiare la Sampaio come volto della collezione Autunno 2019 testimonia il cambiamento intrapreso dall’azienda alessandrina che, dopo essere stata acquistata nel 2018 dal gruppo Haeres Equita, si è detta pronta a rilanciarsi.

Oltre a Valentina, sono stati scelti anche i giovani modelli Allen Haygood, Franzi Mueller e J Moon, tutti fotografati dall’italiano Joseph Cardo.

Valentina Sampaio, che non ha mai avuto paura di affermare la sua sessualità, ha iniziato a fare i primi passi nel mondo della Moda a soli 15 anni.

Noi non possiamo che sperare che la sua ascesa abbia un seguito, augurandoci di vedere il suo bellissimo viso più spesso sui cartelloni pubblicitari e in copertina, esattamente come accadde due anni fa sul numero 975 di Vogue Paris.

