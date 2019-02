Vacanze in Grecia con barca, alla scoperta di Mykonos e Santorini

La Grecia è una nazione dell’Europa Sudorientale con migliaia di Isole sparse tra il Mar Egeo e lo Ionio, già da molto tempo è una delle località più ambite da turisti provenienti da tutto il mondo.

Turisti che desiderano trascorrere le loro vacanze su spiagge bianchissime bagnate da acque cristalline.

Tra i tanti modi scelti da chi decide di trascorrere alcuni giorni o settimane su quest’isola troviamo anche il noleggio di barche affidandosi al servizio di noleggio barche in Grecia che appunto permette di poter navigare da un’Isola all’altra non solo in pieno relax, ma anche completamente liberi di poter guardare i vostri tramonti a bordo della vostra barca oppure distesi su spiagge bianche e tranquille dove nemmeno il vento può disturbarvi.

Due delle Isole più famose e ideali per una vacanza all’insegna del relax ma anche del divertimento sono Mykonos e Santorini.

La prima si trova al centro del Mar Egeo ed è una delle isole della Grecia più conosciuta per la sua grande competizione con Ibiza poiché offre una intensa vita notturna fino alle prime luci del mattino. Oltre al divertimento e al lusso di discoteche e bar costantemente al vostro servizio, Mykonos è nota anche per spiagge bellissime che tolgono il fiato. La prima di tutte è Psarou una spiaggia che seppur piccola è in grado di attirare celebrità provenienti da tutto il mondo. Lia invece è più tranquilla e isolata della prima, si trova a sud di Mykonos e si caratterizza per la struttura della sua sabbia costantemente bagnata da acque trasparenti con contrasti tra l’azzurro e il turchese. Si può raggiungere facilmente in barca. Agrari, simile a quasi tutte le altre spiagge del sud, con acque trasparenti e in alcuni tratti fredde, si contraddistingue per una spiaggia dai colori dorati. Ci sono poi Paradise e super Paradise sempre al sud dell’Isola che sono due delle più frequentate non solo per le loro feste che vengono organizzate e che durano a lungo ma anche per essere una spiaggia per nudisti e, in particolar modo, Super Paradise è famosa anche per essere frequentata soprattutto da persone omosessuali o anche eterosessuali. Insomma spiagge libere per tutti i gusti!

L’ultima spiaggia da dover visitare se vi trovate a Mykonos è Platy Gialos che si trova sempre al sud dell’Isola non molto distante da Chora, con spiagge composte da sabbia bianchissima e acque cristalline e piena di bar e ristoranti dove si può consumare un aperitivo in riva al mare.

Una volta visitate tutte o almeno alcune di queste spiagge appena citate, raggiungibili tutte in barca in totale comodità, con quest’ultima, noleggiata all’inizio della nostra vacanza, potremmo “scappare” per qualche giorno a Santorini, altra interessante e stupenda isola della Grecia.

Le spiagge di Santorini si distinguono poiché molto diverse da tutte le altre spiagge della Grecia. Si passa facilmente dal trascorrere pomeriggi distesi su spiagge bianche, rosa, o dai colori tra il rosso e il nero. Infatti la maggior parte delle spiagge di Santorini è composta da pietre provenienti da eruzioni vulcaniche, ciò spiega il perché troviamo spiagge dai colori straordinari.

La più famosa tra queste prende il nome di spiaggia Rossa, poi troviamo Bianca e non troppo distante anche Akrotiri. Ci troviamo sulla costa meridionale di Santorini.

Altre spiagge che meritano di essere raggiunte in barca sono quelle composte da sabbia grigia e nera, qui dobbiamo spostarci verso la costa orientale dove troviamo infatti: Kamari, Monolithos, Perissa e Perivolos. Per chi invece solo vuole rilassarsi una volta ormeggiata la propria barca, può optare per spiagge come Armeni, Ammudi, Paradissos, Vourvoulos e Bexedes bagnate da un mare azzurro e limpido.

La barca vi permetterà di spostarvi da una spiaggia all’altra e da un’isola all’altra, ma non dimenticatevi di munirvi di una buona maschera utile per poter ammirare fondali rocciosi che grazie al loro fascino vi faranno innamorare dello snorkeling.

Stare ammollo tutta il pomeriggio per poter scoprire ciò che il mare della Grecia ha da offrire non è mai stato così entusiasmante!