In cerca di idee per organizzare viaggi di lusso in Grecia questa estate? Sei nel posto giusto! La Grecia è da sempre sinonimo di bellezza senza tempo, tra acque cristalline, isole dal fascino mitologico e cultura millenaria. Ma chi cerca un’esperienza di lusso completa sa che il Paese offre molto più dei soliti itinerari turistici, soggiornando in resort di altissimo livello e godendo di servizi esclusivi. In estate, quando le giornate si allungano e il clima è perfetto, è il momento ideale per scoprire queste sei mete di lusso e i loro straordinari hotel, dove ogni dettaglio è curato per offrire comfort, privacy e autenticità.

Santorini – Eleganza senza tempo con vista caldera

Santorini, con i suoi celebri tramonti e le scogliere bianche a strapiombo sul Mar Egeo, è da sempre una delle destinazioni più ambite per chi desidera una vacanza di lusso in Grecia. Qui l’architettura cicladica si sposa con il design contemporaneo, creando ambienti sofisticati ed eleganti.

Il Canaves Oia Epitome è uno dei resort più esclusivi dell’isola, formato da ville private dotate di piscina a sfioro e ampie terrazze con vista mozzafiato sulla caldera. Ogni suite è arredata con gusto minimalista e offre un servizio altamente personalizzato, compresi chef privati e spa in camera. Il resort si distingue per un’atmosfera intima e riservata, ideale per coppie in luna di miele o viaggiatori che cercano privacy assoluta. Le esperienze su misura, come cene gourmet al tramonto o tour privati in yacht, completano un soggiorno da sogno. Dai un’occhiata anche alle migliori destinazioni per i viaggi di lusso in Marocco.

Mykonos – Il glamour incontrastato del Mar Egeo

Mykonos è la regina del divertimento e del lusso sfrenato nel Mar Egeo. Nota per le sue spiagge mondane e i locali esclusivi, Mykonos attrae un pubblico internazionale che ama vivere esperienze uniche, tra relax e party di alto livello.

Il Cavo Tagoo Mykonos è un boutique hotel di design che incarna perfettamente lo spirito glamour dell’isola. La piscina a sfioro sospesa sul mare, le suite spaziose e l’attenzione al dettaglio fanno di questo hotel una scelta prediletta da vip e appassionati di lifestyle luxury. Il servizio VIP include transfer in elicottero, yacht privati e chef stellati a disposizione degli ospiti, per un soggiorno all’insegna dell’esclusività più totale.

Creta – Lusso e storia nel cuore del Mediterraneo

Creta, la più grande delle isole greche, offre un mix perfetto di natura selvaggia, siti archeologici e villaggi tradizionali. Qui il lusso assume forme diverse, combinando comfort moderno con radici storiche e tradizioni antiche.

Il Blue Palace, a Luxury Collection Resort and Spa, Elounda è uno dei simboli del lusso cretese. Con ville private dotate di piscine infinite che si affacciano sulla baia di Spinalonga, offre un’esperienza esclusiva per chi vuole immergersi in un ambiente di raffinata tranquillità. Il resort dispone di spa con trattamenti ispirati ai rituali mediterranei, ristoranti gourmet che propongono la cucina locale rivisitata e un servizio attento che soddisfa anche le richieste più esigenti. A luglio e ad agosto il clima caldo e soleggiato rende perfette le giornate in spiaggia o a bordo piscina.

Corfù – Raffinatezza e natura incontaminata

L’isola di Corfù, con la sua vegetazione lussureggiante e le coste frastagliate, è una meta ideale per chi desidera unire natura e lusso. Le ville e i resort si integrano armoniosamente nel paesaggio, offrendo comfort e privacy.

Il Corfu Imperial, a member of The Leading Hotels of the World, è uno degli indirizzi più esclusivi dell’isola. Con ville private e suite dotate di piscine a sfioro, offre un accesso diretto a spiagge riservate. La struttura dispone di diversi ristoranti gourmet, spa di altissimo livello e numerose attività, dal golf alle escursioni in barca. Qui il lusso è sinonimo di relax totale in un ambiente naturale protetto.

Costa di Halkidiki – Privacy e comfort tra mare e pini

La penisola di Halkidiki, meno conosciuta rispetto alle isole, è una gemma nascosta dove il lusso si sposa con la natura incontaminata. Spiagge di sabbia dorata, acque limpide e boschi di pini creano uno scenario perfetto per una vacanza esclusiva e riservata.

Il Sani Resort, con la sua vasta offerta che include hotel di lusso, ville private e una marina privata, è la scelta ideale per chi cerca eleganza e servizi su misura. Il resort vanta diversi ristoranti stellati, spa con trattamenti innovativi e attività per tutte le età. L’attenzione alla sostenibilità ambientale e la cura del dettaglio rendono Sani un esempio di ospitalità di altissimo livello.

Atene – Lusso urbano e cultura senza pari

Anche la capitale greca ha molto da offrire a chi viaggia con standard elevati. Tra siti archeologici, musei e quartieri alla moda, Atene è una città dinamica e sorprendente, dove la storia si fonde con il contemporaneo.

L’Hotel Grande Bretagne, affacciato su piazza Syntagma, rappresenta l’apice del lusso urbano in Grecia. Le sue camere e suite sono arredate con eleganza classica e offrono viste impareggiabili sul Partenone e sull’Acropoli. Il servizio comprende spa di lusso, ristoranti gourmet premiati e la possibilità di vivere esperienze esclusive come tour privati dei musei o cene sotto le stelle con chef stellati.