Organizzare viaggi di lusso in Tunisia non è mai stato così facile! Questo Paese affacciato sul Mediterraneo, sospeso tra storia millenaria e paesaggi mozzafiato, sta vivendo una trasformazione silenziosa e raffinata, pronta a conquistare anche i viaggiatori più esigenti. Tra resort a cinque stelle, spa nel cuore del deserto, riad storici restaurati con eleganza e beach club da sogno, la Tunisia si impone oggi come una destinazione di lusso autentica, ancora poco esplorata. Ecco alcune delle località più affascinanti dove vivere un soggiorno indimenticabile.

Tunisi: lusso e cultura tra medina e modernità

La capitale è il punto d'incontro perfetto tra storia e raffinatezza. A pochi passi dalla medina di Tunisi, dichiarata Patrimonio UNESCO, si trovano boutique hotel ricavati da antichi palazzi ottomani, arredati con maioliche, cortili nascosti e vasche in marmo. I viaggiatori più cosmopoliti possono invece optare per hotel di design nella zona di Les Berges du Lac, dove sorgono resort internazionali con spa panoramiche e ristoranti gourmet. Una tappa imperdibile è Sidi Bou Said, il borgo bianco e blu incastonato sul mare, dove alcune ville private sono state trasformate in esclusive guesthouse dal fascino mediterraneo.

Tozeur: eleganza nel cuore del deserto

Nel sud-ovest della Tunisia, ai margini del deserto del Sahara, sorge Tozeur, una vera oasi di charme. Qui si trovano alcuni dei più affascinanti eco-resort di lusso, costruiti in armonia con il paesaggio di palmeti e architettura tradizionale. Strutture come la Dar Hi Life, firmata da architetti internazionali, offrono un’esperienza di benessere totale, tra piscine naturali, silenzio assoluto e panorami infiniti. Escursioni in 4×4, cene private tra le dune e hammam nel deserto completano l’esperienza sensoriale e sofisticata.

Hammamet: relax raffinato sul Mediterraneo

Hammamet è da sempre sinonimo di mare cristallino, spiagge dorate e atmosfere rilassate. Oggi si distingue anche per una nuova generazione di resort di alto livello che affiancano i classici hotel storici. Lungo la costa, sorgono complessi esclusivi con spa thalasso, suite fronte mare e giardini privati, dove vivere un soggiorno di puro benessere. Hammamet offre anche boutique artistiche, gallerie e ristoranti raffinati in cui assaporare il meglio della cucina tunisina con un tocco contemporaneo.

Djerba: l’isola del lusso discreto

Djerba, conosciuta per le sue spiagge da cartolina e la sua cultura berbera, è una delle mete più suggestive per chi cerca un lusso autentico e tranquillo. L’isola ospita riad storici trasformati in residenze di charme, ma anche resort a cinque stelle con hammam, campi da golf e accesso privato alla spiaggia. Alcuni hotel offrono esperienze tailor-made come lezioni di cucina tradizionale, tour in yacht e percorsi benessere ispirati alle tradizioni locali. Da non perdere il villaggio di Erriadh, un vero museo a cielo aperto di arte urbana.

Matmata e il lusso esperienziale tra le case troglodite

Per un soggiorno fuori dall’ordinario, Matmata regala emozioni uniche. Celebre per le sue abitazioni troglodite scavate nella roccia, oggi molte di queste sono state trasformate in esclusive dimore per viaggiatori curiosi, dove l’antico incontra il comfort. Dormire tra pareti in pietra, cenare sotto le stelle in un cortile scavato nella terra e scoprire le tradizioni del popolo Amazigh: tutto diventa parte di un lusso che si nutre di autenticità e immersione culturale.

Ksar Ghilane: glamping d’autore nel deserto

Per chi desidera vivere l’esperienza del Sahara senza rinunciare al comfort, Ksar Ghilane è la destinazione perfetta. In questa remota oasi, tra sorgenti termali e dune dorate, sono sorti raffinati campi tendati di lusso dove l’ospitalità si fonde con la natura. Le tende, arredate con tappeti artigianali e tessuti locali, offrono tutti i servizi di un hotel di alta gamma. Qui il vero lusso è il silenzio assoluto, l’alba sulle dune e una cena gourmet sotto il cielo stellato.