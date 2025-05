Quali sono le migliori mete di lusso per i viaggi di maggio su cui puntare? Te lo sveliamo noi! Maggio è il mese perfetto per chi desidera partire all’insegna del lusso e della tranquillità: le temperature sono miti, la folla dell’estate è ancora lontana e molte destinazioni svelano il loro lato più autentico. Se il tuo ideale di vacanza comprende strutture a cinque stelle, paesaggi spettacolari e un’atmosfera riservata, queste mete offrono tutto questo, con in più il privilegio dell’esclusività. Ecco sette luoghi straordinari dove concedersi un viaggio indimenticabile, lontano dai soliti circuiti turistici.

Viaggi di maggio in Italia: Valle Umbra

Nel cuore verde d’Italia, la Valle Umbra regala paesaggi armoniosi e borghi medievali intatti, in un’atmosfera che combina sobrietà e raffinatezza. Qui, tra filari di Sagrantino e colline punteggiate di ulivi, si nasconde il Borgo dei Conti Resort & Spa, una residenza nobiliare riconvertita in rifugio di charme, con una spa panoramica e cucina d’eccellenza. È il luogo ideale per chi ama il lusso misurato, fatto di silenzi, dettagli curati e autenticità. Scopri anche tanti suggerimenti per i viaggi last minute.

São Miguel, Azzorre

A metà strada tra Europa e America, São Miguel è un’isola lussureggiante dove la natura domina incontrastata. Crateri pieni d’acqua, piscine termali all’aperto e ortensie a perdita d’occhio creano un paesaggio irreale. L’Octant Furnas accoglie i viaggiatori più esigenti in un ambiente contemporaneo, rilassante e profondamente radicato nel territorio: camere con vista sulle sorgenti sulfuree, spa geotermica e ristorante d’autore. Un’isola per pochi, da scoprire con lentezza e stupore.

Valle del Douro, Portogallo

Poco distante da Porto, la Valle del Douro è una sinfonia di terrazzamenti, casali in pietra e vigneti secolari affacciati sul fiume. È qui che sorge il Six Senses Douro Valley, una villa ottocentesca trasformata in un resort eco-lusso dove ogni esperienza – dal vino alla meditazione – è curata nei minimi dettagli. In maggio, le vigne sono in piena fioritura e l’aria profuma di primavera. È il momento ideale per navigare il fiume o cenare all’aperto tra le colline.

Dominica, Caraibi

Lontana dai riflettori delle isole più note, Dominica è una perla rara, selvaggia e raffinata. Foreste tropicali, cascate segrete e spiagge vulcaniche fanno da cornice al Secret Bay, un resort a cinque stelle costruito in armonia con la natura, composto da ville private immerse nella giungla con vista sull’oceano. L’ospitalità è personalizzata e discreta, perfetta per chi desidera una fuga intima e rigenerante, senza rinunciare a comfort e stile.

Bhutan

Incastonato tra India e Cina, il Bhutan è un regno montano che sfugge al tempo. Qui, il lusso si declina in termini di silenzio, spiritualità e armonia. Il Six Senses Bhutan propone un viaggio a tappe tra cinque lodge esclusivi distribuiti nelle valli più suggestive del paese: ogni tappa è un’esperienza unica tra architettura locale, meditazione guidata e cucina organica. I viaggi di maggio sono i migliori per visitarlo, grazie al clima secco e alla presenza di festival tradizionali dai colori vibranti.

Isla Holbox, Messico

A poche ore da Cancún, ma lontanissima dal suo caos, Isla Holbox è un’oasi di sabbia bianca, acque turchesi e arte urbana. L’atmosfera rilassata si sposa con un’estetica curata e sofisticata, come quella di Ser Casasandra, boutique hotel di ispirazione artistica, dove ogni dettaglio è pensato per offrire un’esperienza poetica. Qui, il lusso non è ostentato, ma sottile e sensoriale. A maggio, l’isola è perfetta per chi sogna tramonti infiniti e nuotate accanto agli squali balena.

Kyushu, Giappone

Per chi cerca un Giappone meno conosciuto ma profondamente autentico, l’isola di Kyushu è una scoperta sorprendente. Con i suoi onsen, villaggi termali e paesaggi montani, offre un viaggio immersivo nella cultura giapponese del benessere. Il Takefue Ryokan, nascosto in una foresta di bambù, propone un’ospitalità tradizionale a cinque stelle: ogni suite è dotata di onsen privato, e i pasti vengono serviti in stile kaiseki con ingredienti stagionali.