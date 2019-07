Vacanze all’italiana per Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam

Dopo le seconde nozze celebrate a Saint Rémy de Provence, la cittadina dove Charlotte ha trascorso la sua infanzia insieme ai fratelli, Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam hanno scelto di approdare sulle soleggiate coste di Amalfi e Positano. I novelli sposi hanno optato per una vacanza in famiglia, prendendosi personalmente cura dei propri bambini, e di toccare le principali mete di villeggiatura più affascinanti che il Bel Paese ha da offrire.

Si tratta della prima vacanza in famiglia per Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam, produttore cinematografico francese classe 1981: insieme a loro, anche il piccolo Balthazar, avuto insieme, Raphael (5) e Darya (7). I due sono fatti immortalare a bordo dello splendido yacht anni Trenta Pacha III, acquistato dal padre di lei circa trent’anni fa.

I neo-sposi, sin dagli esordi del loro amore, si sono distinti per una eleganza raffinata, come testimoniano le nozze celebrate due volte: la prima svoltasi poco più di un mese fa nel Principato di Monaco; la seconda proprio in Provenza, occasione in cui la sposa ha sfoggiato uno splendido abito di Giambattista Valli della linea Haute Couture, che ha conferito ai due il titolo di coppia più alla moda del 2019.

E i due riescono a convincere anche in abiti semplici e morbidi, ma non per questo inadatti al viaggio in yatch: camicia a righe navy e blue jeans a palazzo per lei, look sportivo per lui.

Non la tradizionale – e ormai superata – coppia Reale che sembra vestirsi solamente con abiti sontuosi che valgono un occhio della testa, se non la testa intera.

Dopotutto, la sposa per prima si è sempre rivelata un’anima ribelle: cresciuta senza catene in Francia, si è laureata in Filosofia a Parigi e coltiva sin da quando era bambina una passione per l’equitazione.

Passione che nel 2017 – anno in cui ha conosciuto Dimitri – ha scelto di mettere al secondo posto per amore.