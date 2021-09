Le vacanze al mare a settembre, sono il sogno di tutti. Spiagge quasi del tutto deserte e resort immersi nella natura dove poter prolungare le proprie vacanze o ricominciare la routine (se in smartworking) con qualche coccola speciale.

Ecco le mete migliori anche per chi, all'ultimo momento, ha deciso di fuggire. A settembre è possibile approfittare delle piacevoli temperature del periodo e dei prezzi, sicuramente più bassi, rispetto all'alta stagione. Il meridione d'Italia propone moltissime offerte che potrebbero rendere indimenticabile l'estate 2021.

Costiera Amalfitana e Costiera Sorrentina fra arte e mare, in Puglia immersi nelle tenute di Campagna

In Campania, non possiamo fare a meno di suggerire un tour esclusivo pensato da Boscolo fra la Costiera Sorrentina e quella Amalfitana. Un viaggio di sei giorni alla ricerca delle bellezze del patrimonio artistico, approfittando delle piacevoli temperature per qualche tuffo nelle speciali spiagge di Capri e Sorrento.

Anche la Puglia offre moltissime località da sogno, in cui le leggende del territorio, renderanno davvero magici gli ultimi giorni di relax. Oltre a immense spiagge e scogliere mozzafiato, qui, è possibile soggiornare anche in alcune antiche masserie immerse nela pace della campagna. La Masseria Muzza & SPA sorge in un antico edificio del ‘700, con le sue grandi corti raffinatamente restaurate e circondate dagli ulivi, è il luogo ideale per chi vuole ricominciare lentamente, fra un bagno turco e una passeggiata al tramonto.

In Sicilia una vacanza “speciale” con formula “tutto incluso”

A Taormina, già di per sé una meta più che rinomata, è possibile approfittare ancora del mese di settembre per soggiornare in uno straordinario complesso di 10 ettari. Due hotel, il Grand Palladium Garden Beach Resort & e Spa e il Grand Palladium Sicilia Resort, offrono ben 469 camere. Situati a 50 minuti dall’aeroporto di Palermo e immersi fra riserve naturali e spiagge mozzafiato, si contraddistinguono per essere l’unico polo sull’isola a offrire la formula “tutto incluso”.

Per chiudere in bellezza, nella lista delle località da sogno da poter raggiungere a settembre, non potevano mancare l’isola d’Elba e Portofino, sempre frequentate da celebrità internazionali e vip.

Sull’isola Toscana spicca uno degli hotel più esclusivi di tutta Italia, l’Hermitage. Si tratta di un vecchio villaggio di pescatori, sapientemente ristrutturato: enormi suites con terrazza e salotto privati, dotate di vasche idromassaggio e una vista incredibile. Dal Belmond Hotel Splendido, invece si può ammirare tutta la Baia di Portofino. Un ambiente particolarmente rilassante, in una struttura immersa nella natura e rigorosamente con vista mare.