Úrsula Corberó riporta in auge il bruttissimo taglio di capelli mullet

ll mullet (termine della lingua inglese che significa cefalo) è un particolare tipo di acconciatura, sia maschile che femminile, anche se prevalentemente maschile, tipica della moda degli anni ottanta. In italiano è anche noto con il nome gergale di triglia (o capelli alla triglia) e capelli alla tedesca. L’attribuzione del nome all’acconciatura viene spesso individuata nella frase australiana “looking like a stunned mullet”, tradotto “sembrare un cefalo stordito”. Tuttavia altre fonti indicano che la prima volta che il termine è stato utilizzato sia in una canzone del 1994 dei Beastie Boys, tanto che l’anno successivo fu inserito nell’Oxford English Dictionary.

Il mullet è tornato di moda, facciamocene una ragione!

Già durante la settimana della moda di New York per l’ autunno-inverno, il mullet è stato riproposto e rivalutato. Nella sua seconda vita è rétro-futurista e diventa in un’ottica di «è bello ciò che è sempre stato brutto» (Gucci docet). Manifesto del movimento bad-good hair, come lo ha soprannominato Vogue America, per ragazze cool e streetstyle. Fu particolarmente di moda indistintamente sia fra gli uomini sia fra le donne negli anni ottanta. Conoscendo proprio nel 1985 la sua massima diffusione, benché David Bowie li sfoggiasse già negli anni settanta, mentre Tom Jones addirittura nei tardi anni sessanta. Fu però solo in seguito grazie all’ampia diffusione mediatica data da serial televisivi come General Hospital o McGyver. Soprattutto popstar come Michael Bolton, Phil Collins, Limahl, Tina Turner, Bono Vox o Paul King e le varie band musicali come gli Wham! che il taglio divenne popolare.

Corsi e decorsi storici del mullet

In ambito sportivo, all’indomani del Campionato mondiale di calcio 1982, questa acconciatura conobbe una rapida diffusione tra i calciatori, soprattutto tedeschi. Durante la rassegna iridata fu Pierre Littbarski uno tra i primi giocatori a sfoggiare il mullet. Caratteristica del mullet degli anni ’80 è l’acconciatura quasi sempre portata all’indietro e le basette spesso portate molto corte e a punta. Ad esempio come Andrew Righteleymembro degli Wham!. A metà anni ’90 il mullet passa definitivamente di moda. Successivamente, in forma rivisitata, riappare nella prima metà degli anni 2000 con il movimento electro dance, portato anche da varie celebrità come Scarlett Johansson. Ancora, negli anni 2010 iniziano a sfoggiarlo personaggi famosi come Rihanna, Yolandi Visser cantante dei Die Antwoord e Mike Gundy, allenatore di football americano.