Signore, se siete alla ricerca di un partner che per voi sfonderebbe la porta a testate, bene siete nel posto giusto. Nel senso che nelle prossime righe leggerete di uomo ariete. L’ariete è il segno zodiacale guida di questo periodo d’inizio primavera, una guida fiammeggiante. Sì, segno zodiacale di fuoco l’Ariete: un vero guerriero anche in amore. Un po’ predatore e un po’ adulatore: scopriamo insieme le caratteristiche dell’uomo Ariete, con l’aiuto di alcuni esempi famosi.

Uomo ariete, energia e ambizione

Segno maschile per eccellenza, fuoco come elemento. Primo segno dello zodiaco che dà il via alle stagioni. L’Ariete è un precursore, non ama certo l’equilibrio ed ha una notevole dose di aggressività (non abbiamo detto violenza…), energia. Per questo le passioni con l’uomo ariete sono forti, sorprendenti anche se conflittuali. Gli ariete oltre ad essere focosi sono molto ambiziosi, amano la carriera. Qualche esempio famoso? Andy Garcia, nato il 12 aprile. Sposato, quattro figli, pur riservato nel carattere nella sua carriera d’attore ha sempre messo in mostra la sua energia e la sua ambizione da ariete.

Uomo ariete: irruente sì, ma decisionista

Irruente fino ad apparire a tratti irrazionale, l’uomo Ariete è impulsivo, incapace di attendere. Per questo è un grande decisionista. Certo, a volte va bene altre volte meno… però signore, se amate un uomo che non si tormenta di continuo, che ama invece prendere l’iniziativa, eccovi servite. Ama il successo ed agisce per ottenerlo, seguendo il suo impulso con ambizione e assecondando il suo ego. Un altro buon esempio di Star maschili con le tipiche caratteristiche dell’ariete? Alec Baldwin. Attore, scrittore ma anche attivista (finito pure arrestato). Chi meglio di lui per interpretare l’ariete impulsivo e decisionista?

Uomo ariete: il tempo come nemico

L’uomo ariete ha fretta. Non ama invecchiare perché teme che le sue energie lo possano abbandonare con l’inevitabile declino biologico. Per questo è un uomo d’azione, ama tenersi in forma. Non perde tempo se ha un’occasione per sfruttare al massimo la sua vitalità. Ama il suo corpo perché, come detto, ha paura di vederlo invecchiare in fretta. Cura il suo aspetto maniacalmente e, nel tempo, sviluppa appieno la sua seconda giovinezza. Un buon esempio di queste caratteristiche? L’attore Ewan McGregor. Più bello e affascinante ora da quasi 50enne che da giovane, fedele sì come vuole il segno, ma non disposto ad abbandonare i suoi obiettivi per amore. Si è separato nel 2017 dopo 22 anni di matrimonio e quattro figli, e ora ha una nuova compagna, l’attrice Mary Elizabeth Winstead.