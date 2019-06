Dopo Starbucks, un altro marchio globale sceglie Milano e la sua Piazza Cordusio per il suo sbarco in Italia: per il prossimo autunno, infatti, è stata annunciata l’apertura del primo negozio Uniqlo, marchio di abbigliamento che fa capo al gruppo giapponese Fast Retailing. Si tratta di un’apertura nell’aria da tempo e molto attesa dagli appassionati del brand, che propone una sua peculiare versione di fast fashion.

Uniqlo, infatti, è celebre per la sua ricerca sui tessuti tecnici e per la sua estetica minimal, a fronte di un costo da marchio di moda “veloce”. Negli anni, ha stretto anche collaborazioni con JW Anderson, Ines de la Fressange e quella più recente con Alexander Wang.

Il negozio sarà ospitato in un edificio storico di piazza Cordusio 2, di proprietà di Hines Italia, disposto su circa 1500 metri quadri su tre piani, dove saranno disponibili le collezioni donna, uomo e bambino. Il marchio ha oggi una rete di 2mila negozi in 21 mercati: 85 sono in Europa, la maggior parte dei quali in Russia, seguita dalla Francia. L’Italia diventa così il 10° mercato del marchio nel Vecchio continente, dopo il lancio nei Paesi Bassi a settembre. In Danimarca l’arrivo nella primavera del 2019.

Il gruppo Fast Retailing – nato dal negozio per uomo Ogori Shoij aperto nel 1949 a Ube City, che ha lanciato il marchio Uniqlo nel 1984 – il 31 agosto scorso ha chiuso l’anno fiscale 2018 con ricavi pari a 2,13 trilioni di yen, circa 19,17 miliardi di dollari. Oltre a Uniqlo, che è il marchio più importante del gruppo e il principale rivenditore giapponese di abbigliamento, Fast Retailng controlla anche i marchi Comptoir de Cotonniers, GU, J Brand, Theory e Princess tam tam.

«Siamo estremamente onorati e orgogliosi di entrare nel mercato italiano nel 2019 – ha detto Tadashi Yanai, presidente e ceo di Fast Retailing e fondatore e presidente di Uniqlo -. Milano una delle capitali internazionali della moda più importanti e rispettate , nota per la cultura artigianale storica e per un design sofisticato ed elegante. La spettacolare posizione del negozio e il nostro concetto LifeWear, basato sulla creazione di abiti che soddisfino le esigenze dello stile di vita di tutti, ci fa sperare che il pubblico di Milano e dei suoi visitatori accolga Uniqlo e lo faccia diventare parte integrante del suo quotidiano».

