Unghie estate 2022. La nail art, che mondo meraviglioso. Le mani sono forse una delle parti del proprio corpo che le donne curano di più, anche perché si sa, delle mani in ordine sono sempre belle da vedere. E così tra cambio di colore dello smalto, ricostruzione di unghia e via dicendo, queste mani non ci lasciano mai in pace.

Unghie estate 2022, quali le protagoniste?

Le proposte delle manicure estive sono davvero esplosive. Dal french manicure colorato alle unghie “Milk Bath”, le idee su come decorare le nostre unghie sono davvero infinite. E ce ne è proprio per tutte nella moda unghie estate 2022, da chi preferisce una mano raffinata dai toni tenui, a chi desidera seguire il proprio spirito più rock ed avere ogni unghia di un colore diverso, magari fluo.

Una cosa è certa: a prevalere durante la calda stagione saranno toni e fantasie accese, elettrizzanti ed esplosive. Anche per rimanere in linea con tutto ciò che riguarda la moda estate 2022. Quindi è tempo di dire addio alle classiche unghie tinta unita rosse e dare il benvenuto ad idee originali e in linea con i tempi. Dall’aperitivo in centro alla tintarella in riva al mare, di sicuro non passerai inosservata. Vediamo quindi la moda unghie estate 2022 cosa ha in serbo per noi.

Manicure floreale

Esatto, proprio loro. Tanti fiorellini, coloratissimi e dalle mille dimensioni, abiteranno le nostre unghie fresche di manicure. Versatili e originali, con questa fantasia ci si può sbizzarrire come meglio si crede. Fiori dalle stesse tinte cambiando la tonalità ed i toni, oppure esplosioni di colori proprio come succede in natura.

French manicure colorato sopra e sotto

Ormai in voga da qualche anno, ora tornano più forti e presenti di prima: le unghie estate 2022 con French manicure colorata. Ma c’è un dettaglio che fa la differenza, il French sarà non solo nell’ultima parte dell’unghie, ma anche all’inizio. Coloratissime e stravaganti, il dettaglio del contorno sopra e sotto è unico ed originale.

Decorazione con mini farfalla

Protagonista dell’estate e delle nostre unghie in questa estate 2022 è la farfalla. Piccolina e del colore che preferiamo, la vedremo sulle nostre mani durante la calda stagione. Al centro di un unghia nude, di colore bianco, oppure un agglomerato di tante piccoline a bordo dito. Ci si può sbizzarrire come meglio si crede e come più piace, solo una cosa è certa: sarà la tendenza che governerà la stagione.