Una finestra aperta sullo streetwear, la moda urbana regina del nuovo millennio

La moda, riprendendo la teoria dei corsi e ricorsi storici di Vico, è ciclica e ripropone a distanza di anni, decenni o addirittura secoli tendenze che si ripetono nel tempo anche se riviste e rivisitate.

Lo streetwear rappresenta la moda più in voga del momento e si rifà ad un abbigliamento urbano, casual e soprattutto sportivo. È un mix di sottoculture popolari che dà vita ad outfit estremamente originali, fashion e trendy che personalizzano ogni look. Grazie ai negozi streetwear e shop online che offrono vestiti hip hop, abbigliamento rap, abbigliamento underground, abbigliamento urban, pantaloni hip hop uomo, scarpe streetwear ecc. ognuno può caratterizzare e realizzare il suo outif preferito secondo i propri gusti e le proprie preferenze.

Come nasce lo streetwear? Contaminazioni e derivazioni di questa nuova moda

L’abbigliamento streetwear affonda le sue radici negli outfit degli skater e dei surfer degli anni ’80 e successivamente è stato contaminato da look hip hop, punk e sportivi. Per fare un esempio il giocatore di basket Michael Jordan ha dato il via ad una linea di scarpe e vestiti Jordan che dai campi di basket si sono trasferiti agli abbigliamenti “da strada” di utilizzo quotidiano. La fusione di tutti questi elementi ha dato vita ad una tendenza sempre più amata ed apprezzata che coinvolge i giovani, dai Millenial fino ai trentenni, per uno stile casual e pratico ma adatto anche a situazioni eleganti e formali. Lo street wear può essere considerato un fenomeno globale e mondiale poiché mette d’accordo tutti i giovani in ogni angolo del globo: da Londra a Milano, da Tokyo a New York.

Sneakers streetwear: il punto di partenza per ogni outfit urban

I siti online di scarpe hanno tratto nuova linfa vitale dalle sneakers streetwear, apprezzate soprattutto per la loro versatilità e multifunzionalità. Sia per uomini che per donne le scarpe street rappresentano il completamento di ogni outfit casual oppure elegante, capace di aggiungere un tocco di stile e di originalità. Le scarpe Nike e Adidas sono tra le più gettonate grazie all’offerta variegata e diversificata in grado di accontentare ogni gusto estetico.

Negli street wear shop impazzano le Nike shoes Italy bianche che si abbinano facilmente ad ogni outfit maschile o femminile aggiungendo un tocco di contemporaneità. Grazie alla loro versatilità le scarpe sneakers bianche si adattano ai semplici jeans, ai completi giacca e pantalone o a gonne lunghe e tubini per le donne.

Negli sneakers store risultano particolarmente apprezzate anche le sneakers trekking che si adattano soprattutto ad uno stile casual e sportivo. Tra le nuove tendenze ci sono le socks sneakers, cioè delle particolari sneakers “a calza” facili da indossare e comode per aggiungere un pizzico di modernità agli outfit classici.

Come creare uno stile streetwear

I negozi streetwear online espongono in vetrina un’offerta talmente ampia da consentire a chiunque di creare uno stile originale e personalizzato capace di rispecchiare la propria personalità. Le donne sono sempre più “multitasking” quindi hanno bisogno di un abbigliamento comodo ma allo stesso tempo di tendenza per passare dall’ambiente lavorativo a quello casalingo senza eccessivi “strappi”. Allo stesso tempo le aziende e gli uffici sono sempre più formali, condizione che permette agli uomini di vestire in modo casual senza rinunciare allo stile. Ecco quindi che pantaloni streetwear uomo, giacche rapper, giacche hip hop e vestiti skate dettano le principali tendenze per un abbigliamento underground e di tendenza.

Per realizzare un abbigliamento streetwear bisogna iniziare dalle scarpe, un punto di partenza fondamentale che può determinare il successo o il fallimento di un outfit. Innanzitutto devono essere comode e versatili così da potersi accoppiare con vari abbinamenti. Le sneakers corte mettono in mostra le caviglie e slanciano la figura, mentre le sneakers alte offrono un dettaglio capace di valorizzare ogni abbigliamento.

Per la parte bassa del corpo si può optare per comodi pantaloni o jeans adatti alla silhouette del corpo. Per uno stile ancora più comodo ed informale ci sono i pantaloni di tute da ginnastica con o senza banda laterale oppure a vita alta o bassa.

Per la parte superiore la T-shirt resta la scelta più rapida e veloce, anche se le alternative sono numerose come felpe con cappuccio o maglioni da abbinare con parka, bomber o giacconi.

Gli accessori streetwear rappresentano la chicca finale ed anche in questo caso l’offerta è particolarmente ampia soprattutto per i cappelli disponibili in diverse varianti. Le donne possono scegliere tra una proposta decisamente particolareggiata e caratterizzante di borse monospalla, a tracolla, o tote mentre per gli uomini ci sono i borselli, i marsupi e gli zainetti estremamente fashion e cool.