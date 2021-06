«Tutto nella casa Brummel – evidenzia il titolare dell’azienda vicentina, Francesco Stragliotto – è un’armonia di linee e materiali creati in modo sartoriale per rispondere alle esigenze dei clienti anche internazionali. Un senso di casa che è cambiato nel tempo, oggi vissuta appieno, rappresentando un luogo in cui stare bene e a proprio agio in ogni circostanza, in spazi progettati e arredati in modo funzionale e allo stesso tempo in concerto con chi vi abita per trascorrere il tempo, per lavorare, per rilassarsi e per accogliere».

La scrivania

L’arredamento da ufficio proposto per questo 2021 da Brummel si può ben riassumere in alcuni mobili. In particolare, la scrivania che è il pezzo cardine della collezione. Questa è infatti laccata in nero lucido con inserti frontali in Palissandro lucido e presenta un diamante nel centro della struttura. Le forme sono squadrate e i cassetti sono disposti in modo da essere utili ed ergonomici. La particolarità sta anche in uno sportello plus laterale che può anche essere usato come piano d’appoggio.