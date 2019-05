Tra i modelli ieri e oggi non potevo non ricordare Tyson Beckford. Modello dal fisico statuario, classe 1970, ad oggi 49 anni e non sentirli. Figlio di padre mezzo giamaicano e mezzo cinese (la nonna paterna era cinese al 100%) e madre giamaicana, volto della storica campagna “Polo” Ralph Lauren, Tyson Beckford è tutt’oggi molto attivo nel modeling tra le passerelle più famose del mondo.

Nato nel Bronx ma cresciuto nel Rochester, Tyson Beckford inizia la carriera di modello nel 1993 ed in breve tempo diventa uno dei top model più richiesti. Viene eletto “Uomo dell’anno” da VH1 e la rivista People lo incorona tra i 50 uomini più belli del mondo. Come dargli torto? Se avete visto qualche sua foto ve ne renderete conto subito. Tra statua e realtà, Tyson insieme alla collega iconica Naomi Campbell rappresentano gli apripista nell’abbattimento di barriere e discriminazioni nel mondo della moda, per un fashion system multietnico e che offra pari opportunità ai bianchi come ai neri. Ancora la super modella ” Venere nera” denuncia di essere stata vittima di discriminazione razziale.

La causa? Una pubblicità che non avrebbe pubblicato una sua foto in un paese in particolare per il colore della sua pelle. Il mondo della moda è ancora vittima di tabù? Per quanto riguarda Tyson Beckford, è stato solo recentemente preso sotto attacco in uno scontro social con Kim Kardashian. Tralasciando i vari rumors, possiamo solo ammirare il suo fisico straordinario e la sua carriera costellata di grandi successi. Per uno dei volti e corpi più famosi che il mondo della moda abbia mai avuto. È stato fidanzato anche con la bellissima anche lei super modella Shanina Shayk. Come è cambiato nel tempo? Vediamolo in queste immagini.