Tyra Banks torna a fare la modella a 45 anni. Un fisico statuario su Sport Illustrated che lascia a bocca aperta il mondo della moda e non solo. Tyra è tornata di nuovo davanti alla macchina fotografica per la copertina del numero dedicato ai costumi da bagno di Sport Illustrated. Decisamente più curvy di vent’anni fa ma sempre favolosa.

In copertina

Tyra Banks, a distanza di tredici anni dall’ultima comparsa, è tornata sulla copertina del numero di Sport Illustrated dedicato ai costumi da bagno. Tyra Banks è una delle top model più famose degli anni ’90: la sua carriera non è certo terminata quando si è ritirata dalle passerelle, questa copertina ne è la dimostrazione. Tyra è stata la prima donna di colore a guadagnare la copertina di Sports Illustrated e una delle top delle passerelle che hanno guadagnato di più. La rivista statunitense Forbes ha stimato per il suo patrimonio addirittura in 90 milioni di dollari.

Tyra Banks ha ideato il reality Next Top Model, di cui è diventata anche conduttrice tv. Ha vinto due Emmy Awards e ha continuato a espandere i suoi interessi commerciali in altri settori. Fino a costruire un vero e proprio impero economico. Adesso ritorna più forte di prima, dimostrando che a 45 anni non si sfigura vicino alle colleghe più giovani.

#noallediscriminazionidovuteall’età

La decisione di mettere sulla copertina di Sport Illustrated, Tyra Banks, è avvenuta per la rilevanza del numero dedicato ai costumi da bagno, sempre attento al problema dell’inclusività e delle discriminazioni dovute all’età.

Nella foto di copertina, la top model indossa un bikini giallo (ispirato agli anni ’90) di Andi Bagus. Che sul nuovo corpo prorompente di Tyra, c’è da dire fa un certo effetto. Lo sguardo, come hanno sottolineato i media americani, è ancora il famoso “smize” di un tempo (che significa “sorridere con gli occhi”). Tyra Banks è il simbolo di una bellezza naturale che sembra oggi era svanita con l’arrivo del mondo social. Non possiamo che augurarci di vedere Tyra ancora in copertina, che bomba!