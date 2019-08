Two-Tones shoes: 62 anni di eleganza Chanel

Coco Chanel è nota al mondo per avere rivoluzionato tutte le convenzionalità della moda. Prima del suo esordio, il jersey non era mai stato impiegato per l’abbigliamento femminile, così come i pantaloni erano esclusivamente per gli uomini. Nel 1957 Chanel introdusse quelle che ancora oggi conosciamo come le scarpe Two-Tones, disegnate per conferire lunghezza alla gamba e rimpicciolire il piede grazie al mix di tue tonalità, beige e nero.

“Sono l’apice dell’eleganza“, così le descrisse la stilista all’epoca. Come se avesse potuto prevederne il grande successo che hanno riscosso e che continuano a riscuotere perfino nel secolo successivo.

Ad ispirare la creazione delle Two-Tones shoes è stata, per l’ennesima volta, la moda maschile, precisamente quella Derby e, per stare al passo con i tempi, le scarpe hanno poi subito ulteriori modifiche in termini di nuance e silhouette.

Anche la genialità dell’erede della maison francese, Karl Lagerfeld, ci ha lasciato lo zampino: è stato lui, infatti, l’ideatore della Two-Tones in versione sling back, ovvero dotata di cinturino con chiusura posteriore.

Karl è riuscito a sfruttare tutto il potenziale della calzatura, mescolando materiali preziosi a PVC, giocando con il colore o lanciando persino gli stivali in versione Two-Tone.

Icone del calibro di Brigitte Bardot, Catherine Deneuve e Jane Fonda furono le prime ad indossare le scarpe bicolore Chanel e, come allora, le celebrità continuano ad esibirle sul red carpet oggi.

Indossate dalle star in occasione della stesura del tappeto rosso, le scarpe bicolore Chanel sono così versatili da potersi adattare anche al look più casual, come una camicia bianca insieme ad un Mom Jeans.

Le Two-Tones shoes sono nate per rimanere nella storia e scalfire un altro traguardo del mondo della moda. Un must-have iconico dotato di grande personalità, destinato a vestire il piede femminile ancora per molto tempo.