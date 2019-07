Un tuffo nell’affascinante universo dell’alta moda? Da martedì 6 agosto 2019 su Raiuno arrivano i nuovi episodi di Velvet Collection, la serie ambientata negli Anni ’60 nella galleria di moda più ricercata di Barcellona. Ma prima di scoprire quali novità ci aspettano, ricapitoliamo dove eravamo rimasti. Mateo (Javier Rey) è tornato in città per cercare di recuperare il suo rapporto con Clara (Marta Hazas), che è molto combattuta: da tempo è infatti attratta da Sergio (Fernando Guallar). In più è lanciatissima nella sua carriera nonostante i disaccordi con Elena (Megan Montaner, l’adorata Pepa de Il segreto).

Nelle nuove puntate proseguiranno tutti gli intrighi, i segreti e gli amori che caratterizzano la fiction, la seconda stagione ruota attorno a una grande sfida. La galleria, infatti, è stata scelta per realizzare l’abito per l’incoronazione di Farah Diba, l’imperatrice dell’Iran. Tutto lo staff della casa di moda sarà quindi impegnato affinché questa sfida si riveli un successo. Il cast storico è riconfermato: dal Raúl (Asier Etxeandía) a Enrique (Diego Martín Gabriel) e Pedro (Adrian Lastra). Non mancano però le nuove entrate: Daniel Muriel vestirà i panni di Antonio Godino, uomo di fiducia di Eduard Godò (Imanol Arias), che conosce tutti i segreti del suo capo. Assisteremo poi a un grande ritorno, Manuela Velasco riprende il ruolo di Cristina Otegui, già interpretato nella serie originale Velvet.

Grande attesa infine per Andrés Velencoso (ex fidanzato di Kylie Minogue). Il modello e attore interpreta Omar Ahmadi, ambasciatore dell’Iran in Spagna con un passato oscuro, disposto a tutto per portare a termine i suoi piani disonesti. A proposito dell’arrivo di Andrés, Marta Hazas ha detto: «Quando ho letto i primi capitoli del copione ho capito subito che questa stagione sarebbe stata molto eccitante. Omar porterà parecchi colpi di scena». All’entusiasmo dell’attrice fa eco l’emozione di Velencoso: «Ho frequentato molto il mondo della moda. Ma Velvet Collection rappresenta un passo importantissimo nella mia carriera di attore. Stare sul set di una fiction è diverso che posare per un servizio fotografico. I primi giorni di riprese sono stati difficili… Ma ricompensati da una grande gioia».