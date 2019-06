Nata come speaker radiofonica di Radio2, diventata famosa inizialmente grazie ai buffi video pubblicati sulla sua pagina Facebook e successivamente riveste il ruolo di una delle protagoniste del programma televisivo Pink Different, in onda su Fox Italia. Camilla Boniardi è oggi un’icona e un modello di riferimento per tantissime ragazze, grazie anche alla sua grande intelligenza ed autoironia, che la contraddistinguono da molte altre. Dalla collaborazione con il brand di trucchi We makeup, nascono Umile e Borghese, due meravigliosi liquid lipstick da avere assolutamente nella propria collezione di rossetti.

Ma diciamoci la verità, ciò che rende Camihawke davvero stupenda sotto tutti i punti di vista non è mai stato il trucco, né i suoi outfit semplici da ragazza della porta accanto. Lei ha raggiunto il successo grazie ai suoi tratti distintivi che la rendono bellissima. Un’intelligenza, una cultura ed una sagacia non comune fanno di lei il perfetto esempio da seguire per tutti i giovani, per non parlare poi del suo senso dell’umorismo. La youtuber tratta anche delle tematiche piuttosto importanti, come la guida sicura ed i il bullismo online. Lei stessa ha avuto a che fare anche con il cyber bullismo, proprio a causa di una delle sue caratteristiche più peculiari: le lentiggini.

Camilla ha tante belle qualità, tra cui, dicevamo, l’autoironia. Il non prendersi troppo sul serio in questa società dell’apparenza nella quale viviamo è davvero una carta vincente. Potremmo continuare ad elencare i suoi tanti pregi (tra cui il fidanzato, eheh) a livello caratteriale e della sua persona, da cui prendere esempio per sorridere di più, ma oggi siamo qui per qualcosa di più frivolo. Ciò che ci spinge a scrivere ancora di lei, è sempre qualcosa da prendere ad esempio, ossia i suoi look!

French look

Un beauty look molto bon ton da French Riviera, con linea di eyeliner e rossetto rosso fuoco matte, basco e righe completano il look (conoscendola sotto potrebbe tranquillamente indossare il pigiama)

Color della terra

I suoi outfit hanno spesso questi colori caldi e bruciati, come nel caso di questa tutina intera, semplice, comoda e fresca. Perfetta per un pomeriggio d’estate, ma anche per la sera impreziosendola con gli accessori.

Trend estate 2019

Cami segue (probabilmente inconsapevolmente) i trend di stagione, che questa estate ci vogliono in spiaggia coi costumi interi e coloratissimi.