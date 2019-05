Il trucco è una mano santa per tutte le donne, soprattutto se avete volte correggere quelle piccole imperfezioni, che vi fanno sentire insicure. Abbiamo già parlato dei metodi per rendere le labbra più carnose senza l’intervento della chirurgia, ma per chi non sopporta nemmeno i lip plumper , non preoccupatevi, anche per voi c’è una soluzione.

Una soluzione per mille paranoie

Il make up per le labbra sottili, richiede sicuramente, qualche attenzione in più, non solo per farle sembrare più grandi, ma anche per giocare con il loro aspetto, già in partenza molto fine ed elegante.

Per cominciare a realizzare al meglio un trucco per labbra sottili, il primer è il primo passo da compiere. Questo perché è un prodotto in grado di creare una sorta di patina che rende la superficie delle labbra compatta ed omogenea e, dunque, è ottimo per correggere eventuali imperfezioni.

Per renderle più carnose

Per far sembrare delle labbra sottili più grandi e carnose, senza chirurgia e senza lip plumper, basta seguire alcune semplici regole, in grado di donare un effetto subito visibile. Il chiaroscuro è la tecnica maggiormente sfruttata da pittori e si sa, truccarsi è come dipingere su una tela, che in questo caso è il nostro viso.

Giocando con luci e ombre, infatti, si possono ottenere degli effetti ottici a dir poco stupefancenti. Ad esempio, illuminando il contorno più alto delle labbra (denominato “arco di cupido”) esso apparirà più sporgente e di conseguenza il labbro superiore sembrerà più grande.

Per ottenere questo effetto, è opportuno scegliere una matita color avorio oppure un illuminante apposito o un ombretto in polvere (non glitterato, ma satinato) color champagne, insomma che rimanga sempre sui toni nude.

I rossetti giusti

Per ingrandire le labbra, altro passo fondamentale, è scegliere il rossetto giusto. infatti le colorazioni del rosa, rendono le nostre labbra visibilmente più voluminose. Attenzione a scegliere bene la sfumatura perfetta, il rosa è freddo, più “allargherà” l’aspetto della labbra, mentre più è caldo, le farà risultare più piccole.

Perché? L’occhio umano è abituato ad ampliare lo sguardo quando vede colori freddi e a restringerlo, invece, quando capita su colori caldi. Da evitare i rossetti troppo scuri che come detto precedentemente, mettono la bocca in secondo piano rispetto al volto e non donano tridimensionalità. Ed ecco che la soluzione al vostro ‘’grande’’ problema è stata svelata.