Parliamo di trucco per occhi verdi! Gli occhi verdi sono stupendi, allettanti e così adorabili! Sono di un colore di occhi bellissimo e davvero raro. Sapevate che solo il 2% circa della popolazione mondiale possiede gli occhi verdi?

Se vuoi far risaltare ancora di più i tuoi occhi verdi, ecco una varietà di trucchi, tecniche e suggerimenti per aiutarti a raggiungere proprio questo. Continua a leggere per imparare tutto ciò che devi sapere sul trucco degli occhi verdi.

Trucco occhi verdi

Migliorare la brillantezza naturale del colore degli occhi con un trucco magico è il modo perfetto per rendere i tuoi occhi verdi ipnotizzanti e ipnotizzanti più luminosi che mai. Che tu ami i colori più audaci e di tendenza o, le seducenti sfumature smokey la fuori c’è sempre una palette perfetta per te. Le bellezze dagli occhi verdi hanno così tanta versatilità, poiché il colore contrasta magnificamente con così tante sfumature, dai viola e dai toni rossi sognanti agli affascinanti ramati e ai caldi bronzi: tutto si riduce a tonalità complementari sulla ruota dei colori.

Oro

Un ombretto dorato, che sia oro bronzo, oro champagne o oro rosa completerà perfettamente il tuo trucco per occhi verdi. Che tu stia uscendo per una cena elegante o una festa, aggiungere un po’ d’oro ai tuoi occhi è un’idea formidabile. Non puoi mai sbagliare con l’oro.

Ombretto color bordeaux e tortora

Hai visto Gigi Hadid indossare questo colore? Bene, lei ha gli occhi blu-verdi e indossa spesso un ombretto color bordeaux, che sembra sbalorditivo. Le sfumature color vinaccia sono di gran moda, indipendentemente dalla stagione. Aggiunge un tocco di colore sulle palpebre e può sembrare così chic! Anche l’ombretto color tortora può mettere in risalto il giallo e l’oro dei tuoi occhi verdi. È una tonalità piuttosto semplice e neutra, ma se usata con una certa abilità, questo ti darà un risultato finale sensazionale.

Trucco occhi verdi: Viola

Il viola si sposa così bene con ogni colore di occhi. Usa sfumature di viola come la melanzana o il porpora per far risaltare il verde nei tuoi occhi. È anche un’ottima tonalità diurna e puoi alzarla di livello se hai intenzione di indossarla dopo il tramonto. Anche il classico ombretto grigio può essere utilizzato per creare uno smokey eyes caldo se lo combini con un eyeliner nero profondo.