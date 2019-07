Uno dei trend make up più amati dell’estate 2019 è il boy beat. Ne hai sentito parlare? È bello e perfetto per la stagione calda, perché facile da realizzare e super naturale. Il boy beat è un make up no-make up che rimanda al look acqua e sapone che hanno i ragazzi, risultando molto sensuale sui lineamenti femminili. A lanciare questo trend sono state le passerelle, che ci fanno sognare con abiti eterei e modelle dal viso angelico.

Come realizzarlo

Il punto di forza di questo make up e quello che lo rende ben riconoscibile, è lo styling delle sopracciglia, disegnate e pettinate verso l’alto. Il resto del viso è lasciato naturale. Infatti, bisogna utilizzare un fondotinta ultra leggero, un filo di correttore per nascondere eventuali difetti, ma senza esagerare.

Il boy beat è un make up che risalta la nostra bellezza naturale, che enfatizza anche le piccole imperfezioni. Per marcare particolarmente i lineamenti del volto, come gli zigomi, e per richiamare un po’ i lineamenti dei ragazzi, è opportuno sfumare il fard scuro come fosse un contouring.

Androgino

Certe volte, lo stile androgino si esprime anche attraverso scelte di trucco precise e curate nei minimi particolari, coordinate con attenzione per evitare l’ovvio. Sono tanti i casi di figure con volti e acconciature iperfemminili che indossano abiti rigorosamente maschili. Ci sono donne che desiderano esprimere la loro androginia attraverso l’effetto “nude” della propria immagine. Ma qualsiasi nudo, dal viso alle mani, deve essere “vestito” per dare significato all’intero stile. Uno smalto trasparente o rosato, che valorizzi le mani, è una scelta giusta ed intelligente. Tanto quanto truccare gli occhi, sfumando i colori, per valorizzare ed intensificare lo sguardo, insomma per essere al passo con le tendenze 2019, non potete fare a meno del boy beat. Al bando i trucchi elaborati, è il momento di mostrare la nostra bellezza naturale.