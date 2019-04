Le belle giornate sono arrivate e la prova costume è sempre più vicina, ma anche la prova make up. Chi ama truccarsi anche nelle giornate più torride, deve fare i conti l’umidità estiva. Il vostro trucco tende sempre a sciogliersi, ma non c’è da preoccuparsi: esistono metodi facili e veloci e make up naturali, per cui potete risultare perfette anche sotto il sole.

Step 1

Prima di tutto è importante idratare la pelle, prima di utilizzare qualsiasi tipo di base. Applicare un primer viso e dopo un fondotinta o meglio una BB cream che non abbia una texture troppo densa. Per un make up estivo infatti è opportuno scegliere cosmetici leggeri che lasciano respirare la pelle, per un effetto naturale, evitando l’antipatico effetto mascherone.

Step 2

Meglio utilizzare per un make up estivo un fondotinta minerale in polvere. Il fondotinta in polvere infatti è privo di talco, conservanti, siliconi e altri additivi e sono presenti solo sostanze naturali. L’ossido di zinco e il diossido di titanio presenti normalmente in un fondotinta minerale fungono da schermo per i raggi UV.

Step 3

Per aiutare ulteriormente il vostro make up estivo, utilizzate la cipria. La cipria infatti contrasta l’effetto lucido, attenzione, quando la stendiamo, bisogna attendere qualche secondo così che si fissi bene. Ricordatevi di applicarla più volte al giorno per limitare l’effetto della pelle lucida.

Step 3

Per rendere il vostro make up estivo più cool, utilizzate gli ombretti shimmer, che sono diventate di gran tendenza quest’anno, al posto dei trucchi mat. Ombretti che brilla, infatti questo prodotto contiene dei pigmenti perlati che catturano la luce dando proprio questo effetto, per uno sguardo luminoso.

Step 4

Fondamentale è il mascara waterproof per il nostro make up estivo. Questo prodotto nasce nel 1938, viene inventato da un’attrice viennese che voleva evitare che le luci di scena le facessero colare il trucco. Il mascara waterproof resiste all’acqua della doccia, della piscina ,del mare e al sudore. Ciò che rende il mascara a lunga tenuta sono le resine contenute in esso, queste infatti avvolgono le ciglia rendendole impermeabili.

Step 5

Per completare il nostro make up estivo, abbiamo bisogno del blush, l’importante è scegliere basta colori vivaci e luminosi e dalla texture in polvere, che vanno dai toni del corallo a quelli del pesca.

Step 6

Infine le nostre labbra per un trucco naturale e resistente, un gloss trasparente sarà più che sufficiente.