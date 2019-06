Il web ci illustra le tendenze beauty 2019 da sfoggiare durante la stagione calda. Il gloss, l’ombretto lilla, i capelli grigi: sono i particolari che renderanno il nostro look fantastico. Se non vogliamo passare inosservate ed essere al passo con le tendenze, non possiamo fare a meno di provare.

Ombretto lilla

Hanno segnato un vero e proprio record gli ombretti lilla. Nell’ultima stagione, gli ombretti colorati sono stati il must have del nostro make up, ma pare che il lilla sia la nuance più bella del 2019.

Gloss

L’abbiamo detto diverse volte, gli anni ’90 sono tornati e con loro il gloss. L’effetto “labbra bagnate” piace ancora, soprattutto alle star. A confermarlo sono anche gli utenti Pinterest che in un anno hanno cercato per la maggior parte delle volte look con il gloss.

Capelli grigi

I capelli grigi sono oggi sfoggiati e portati con orgoglio da numerose celebrità. Avere i capelli grigi è la tendenza più stravagante dell’estate 2019.

Unghie a mandorla

Da sempre le più richieste, retaggio forse degli anni ’80 e ’90, questa particolare manicure continua a essere la più scelta e cercata per trarre ispirazione.

Eyeliner colorato

Tra le tendenze beauty 2019, troviamo l’intramontabile eyeliner, rinnovato però nelle tonalità e nei colori proprio per la stagiona estiva. Dal rosa al giallo, l’importante che contorni i vostri occhi in maniera impeccabile.

Star beauty web 2019

Il web ha decretato anche le star beauty del 2019, che hanno seguito, senza pensarci due volte, tutte le tendenze in circolo, anche quello più estreme. Stiamo parlando della bellissima Dua Lipa e dell’altrettanto bella Selena Gomez, che non si sono fatte sfuggire proprio nulla.Non ci resta che ispiraci per essere la passo con le tendenze 2019.