Il trucco e i prodotti per la beauty routine sono diventati indispensabili. Prendersi cura di se stesse è un modo per amarsi e rispettarsi, farlo con consapevolezza senza mettere da parte la bellezza naturale diventa un valore aggiunto.

Curare la pelle è il primo passo per raggiungere importanti risultati, anche per quanto riguarda il make up. Sappiamo anche le donne italiane sono tra le più vanitose al mondo, quindi a quali prodotti non possono rinunciare?

Maschera in tessuto

Le maschere in tessuto sono la nuova frontiera della beauty routine. Le maschere in generale sono davvero un elemento molto prezioso e un aiuto validissimo per la salute della pelle del nostro viso, sottoposto quotidianamente all’applicazione di cosmetici e prodotti.

Crema viso

La crema viso idratante è un altro elemento a cui le donne italiane non possono rinunciare. Applicata sia la mattina che la sera e irrinunciabile da portare in viaggio.

Mascara

Il mascara, le donne italiane non possono rinunciare a questo prodotto legato al make up. Deve essere volumizzante, resistente e soprattutto sempre presente nella borsa del trucco. Subito dopo in classifica abbiamo il fondotinta che deve dare un effetto naturale e il profumo.

Rossetto

Il rossetto è un altro elemento a cui le donne italiane non possono rinunciare, sempre nella borsa insieme al kajal nero e uno specchietto a portata di mano.

Shampoo

Lo shampoo è un altro elemento indispensabile per le donne italiane. La cura dei capelli è fondamentale, se ci pensate è uno dei primi pensieri che ci salta in mente quando dobbiamo preparare la valigia. Attenzione non si tratta mai di uno shampoo scelto a caso.