Arriva la stagione delle piogge e soprattutto quella stagione in cui non si sa che capospalla indossare. Ma ecco la soluzione a tutti i nostri problemi: trench coat. Il trench coat è un tipo di impermeabile dall’origine antichissima, questo indumento risale ai tempi della Prima Guerra Mondiale, ossia il trench non era altro che un cappotto militare d’ordinanza dei soldati che combattevano in trincea, la parola inglese “trench coat” infatti significa proprio “cappotto da trincea”. Si tratta di un evergreen della moda: da Burberry a Gucci, è un capo da tenere per sempre nel nostro guardaroba. Le caratteristiche del trench coat sono: spalle con taglio obliquo, allacciatura a doppiopetto, cintura in vita e lunghezza sotto il ginocchio. Il tessuto di cui è composto è la gabardina di cotone, una tela fitta impermeabile, adatta anche alle dure giornate di pioggia. Il colore di riferimento iniziale del trench è il khaki, cioè un marrone chiaro con delle sfumature polvere.

Burberry

Non possiamo fare a meno di associare alla parola trench coat il nome del marchio Burberry. Tra il 1910 e il 1920 il marchio Burberry è tra i primi a produrre industrialmente questi capi e a foderarli con il motivo scozzese che diventerà l’emblema della griffe. Precisamente è proprio nel 1912 che il cappotto tielocken, disegnato da Thomas Burberry, viene brevettato. Utilizzato non solo dai soldati, il trench coat entra a far parte del guardaroba di tutti. Ma il salto di qualità si ebbe solo grazie al mondo del cinema: diventerà infatti uno dei capi più iconici del ventesimo secolo, indossato sia da uomini che da donne. Non possiamo non ricordare quello indossato da Greta Garbo, Gloria Swanson, Bette Davis a Audrey Hepburn che lo portarono a diventare un vero must have del fashion system. Quindi non possiamo che augurarci di averlo già nell’armadio per essere degli autentici fashion addict.

Come indossare il trench coat

Il trench coat è un capo semplice da indossare, ma bisogna sempre fare attenzione per non incappare in una vera caduta di stile. Ecco alcuni capi semplici da abbinare al nostro trench coat:

– Abiti lunghi: si sposa bene con abiti stile hippie o semitrasparenti.

– Tailleur monocolore: è perfetto per un completo a due pezzi, anche color khaki.

– Jeans skynny: è perfetto per uno stile street semplice e lineare abbinate anche a delle semplici sneakers.

– Tubino elegante: è un capo modo così versatile da poter essere abbinato anche ad un vestito elegante e stretto con un bel paio di décolleté.