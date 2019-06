Sei poco costante? Segui i tip motivazionali di Matt Robert il trainer delle celebrity (allena anche Naomi Campbell). I planning di Matt Roberts sono pensati per chi ha l’agenda strapiena. Come le star che si sono rivolte a lui per rimettersi in forma in tempi record. Ed è un vero esperto in motivazione: il personal giusto se inventi mille scuse pur di saltare un allenamento. Ecco le sue dritte.

1. Poniti un obiettivo

«Il tuo traguardo non deve essere per forza perdere peso o prepararti a una gara. L’importante è trovare il tempo per allenarti in modo costante ogni settimana». La dritta. Usa una app entry level ( ) per organizzare gli allenamenti. Puoi anche scattare foto e condividerle.

2. Allenati con un’amica

«Ti aiuta a concentrarti di più e rende più difficile saltare le lezioni: lei (o lui) ti trascinerà fuori di casa». La dritta. Se l’amica bigia l’allenamento, puoi sempre contare sulla smartband: lei non ti bidona mai.

3. Mixa gli sport

«In questo modo non ti annoi e non molli dopo le prime due settimane. Regola la resistenza della bici, cambia il percorso quando corri e prova un’attività nuova ogni due mesi». La dritta. Migliora la capacità polmonare con questo esercizio: espira 2 volte svuotando i polmoni, poi inspira riempiendoli d’aria il più possibile, abbassando il diaframma. Allarga braccia e spalle e apri il torace. Per 5 volte.

