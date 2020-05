Francesco Totti e Ilary Blasi passeggiano romanticamente mano nella mano per il centro dell’incantevole capitale. Sembrano una coppia di giovani turisti qualunque, mentre l’una di fianco all’altro camminano gustandosi le ricchezze di una tiepida Roma soleggiata. Chissà che grazie alle mascherine, tanti VIP potranno godere di un po’ di insperata privacy. Nel caso di Ilary e Francesco un po’ sì un po’ no, magari avranno evitato il consueto bagno di folla, ma comunque anche se celati dalle mascherine protettive, proprio inosservati non son passati. La coppia si è riempita gli occhi dei luoghi simbolo della città eterna, dal Pantheon alla Fontana di Trevi. Per questa speciale e romantica promenade, Ilary ha optato per un outfit piuttosto comodo, semplice ma, ovviamente, super firmato.

La borsa marsupio sfoggiata nelle foto postate sui social, per esempio, è una Chanel, il suo costo si aggira attorno ai 1600 euro. Anche gli anfibi sono extra lusso e si sa, con un paio di di Prada non si sbaglia mai, valore stimato circa 1300 euro.

«Me ne sono innamorato a prima vista. Quando le ho dedicato ‘6 unica’ dopo un goal, ancora non eravamo mai usciti insieme, mai un bacio, nulla. Io sono più giocherellone, Ilary invece è più severa di me. La vidi in televisione quando faceva la letterina, e dissi al mio amico: “Lei diventerà mia moglie, sono pazzo di lei.“» Francesco Totti

Borse e scarpe. Nient’altro da aggiungere. Se non che sommando il prezzo dei due si raggiunge una cifra a 3 zeri. E brava Ilary!

Ilary Blasi non fa eccezione, ama scarpe e borse extra lusso, in più di un’occasione ha fatto un all in di capi di grandi griffe, dettando moda dall’alto del suo lifestyle accessibile solo a pochi eletti. Ilary arriva a spendere cifre esorbitanti, scatenando l’invidia delle fashion addicted più incallite. Di recente ce lo ha dimostrato ancora, dando nota di essere sempre al passo quando si parla di stile. È una delle presentatrici più amate in Italia e, anche se attualmente non è impegnata in tv, trova comunque il modo per comunicare con i propri fan attraverso i social.