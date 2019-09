Quest’anno il Toronto Film Festival ha dato il via libera ai colori accesi e alle fantasie, ai tessuti cangianti e ai volumi romantici. Una serie di abiti principeschi che hanno illuminato il red carpet 2019. Gli stilisti non si sono risparmiati e le celebrità hanno sfoggiato con grande stile capi super griffati.

Sul podio

Tra le celebrità che hanno sfilato sul tappeto rosso del Toronto Film Festival 2019, non possiamo fare a meno di notare la bellissima Jennifer Lopez. La pop star risplende con un look giallo sole e lancia il trend delle nuances vitaminiche. Per la premiere del film “Hustlers” indossa un abito firmato Maison Yeya Couture. Altro look super raffinato è quello indossato da Dakota Johnson, che incanta il red carpet con indosso un abito verde firmato Valentino. Ultimo ma non meno importante, è il look di Kristen Stewart che alla premiere del film “Seberg” indossa un completo firmato Chanel Couture. A Toronto è vivo più che mai il trend dello stile androgino, ma anche uno stile classico con abiti morbidi dai colori sgargianti.

2018 VS 2019

Come a ogni festival del cinema che si rispetti, anche sul red carpet dello scorso anno le star più splendenti del firmamento hollywoodiano, ma non solo, in vesti forse meno glamour rispetto a Venezia e Cannes, si sono distinte per lo stile. L’edizione 2018 era contraddistinta da una prevalenza netta di look in nero, rosa cipria e qualche concessione agli strass. Kristen Stewart aveva indossato per l’occasione un completo Chanel total white, un mood essenziale e chic che nell’edizione 2019 è stato abbandonato per mettere in campo dei look alternativi che anticipano tutte le tendenze della stagione fredda.