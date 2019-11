Pochi mesi fa il rapper Tony Effe e la top model, Vittoria Ceretti, hanno confermato la loro relazione. Dopo l’ultima relazione con la ex naufraga de L’Isola dei famosi Taylor Mega, il cantante pare abbia perso la testa per la modella. Una coppia alquanto insolita, che però sembra avere parecchie cose in comune, dallo stile al cagnolino Cookie.

Love

Escono allo scoperto nelle loro Instagram Stories, postando una foto che li ritrae assieme mentre si godono il relax di una maschera di bellezza sul volto. Nella foto postata dal membro della Dark Polo Gang, lui fuma un sigaro e Vittoria si rilassa lì accanto. Sopra di lei un cuore rosa e un effetto di Instagram scintillante. È la loro prima foto insieme ufficiale pubblicata a marzo 2019. È ormai la coppia più amata del web italiano, nessuno può fare a meno di seguirli sui social da quando hanno acquistato un bassotto di nome Cookie, come simbolo del loro amore.

Stile

Vittoria Ceretti è la top model italiana più richiesta del momento. Presente praticamente a tutte le sfilate, è stata lanciata nel 2014 dalla campagna autunno inverno di Dolce&Gabbana e poi riconfermata per i due anni successivi per quella beauty. Lo stile di Vittoria è decisamente sportivo: crop top, felpe, joggers, tutti i capi comodi che probabilmente non indossa in passerella. Dall’altra parte c’è Tony Effe che ama gli abiti griffati, non minimali, super colorati, che spesso abbina alle sue famose collane di diamanti.