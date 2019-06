Il 73esimo Tony Awards annuale ha fatto la sua comparsa a New York City per celebrare il meglio del teatro di Broadway. Ospitato presso il Radio City Music Hall, i candidati di alcuni dei migliori spettacoli e musical dell’anno sono stati premiati all’interno del locale; in precedenza sul red carpet sono state esposte numerose mode teatrali e sfarzose (piume e paillettes e abiti, oh mio dio!).

Prima dell’inizio dello spettacolo, il fotografo di Vogue, Corey Tenold, ha fatto scendere in campo la propria bravura, catturando tutta l’azione prima della cerimonia di premiazione. Ecco i momenti più eleganti della serata nel più esclusivo dei teatri.

I Tony Awards non mancano mai di deliziarci. La più grande notte in teatro è piena di canto, danza e spettacolo, ma è anche una vetrina per la moda sensazionale. Al Radio City Music Hall, gli ospiti sono arrivati in abiti drammatici per la Great White Way.

Ogni partecipante ha avuto il proprio modo di distinguersi; la migliore attrice nominata Ruth Wilson è arrivata in una cascata di broccato rosso, mentre Cynthia Erivo ha imbrigliato il potere impattante delle piume di marabù con una punta di colore al neon, che non guasta mai.

Billy Porter ha protratto il suo dominio sul tappeto rosso: La stella Kinky Boots indossava un abito di Celestino Couture, che lo ha caratterizzato e fatto risaltare riproponendo le tende dal Teatro Al Hirshfield. Bravo!

Bradley Cooper e Irina Shayk: fine di una storia d’amore da favola