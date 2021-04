Tommy Hilfiger One Planet primavera/2021: arrivano i capi organici e riciclati

Tommy Hilfiger è lieta di annunciare il lancio della capsule collection TOMMY HILFIGER ‘One Planet’ Spring 21 per uomo e donna, progettata per celebrare la Giornata della Terra e basata sull’ambizioso percorso di sostenibilità di Tommy Hilfiger. I capi sono caratterizzati da materiali organici e riciclati e da messaggi positivi per il pianeta, per ispirare azioni più sostenibili in questa Giornata della Terra e oltre. La capsule colleciton ‘One Planet’ sarà disponibile su tommy.com e attraverso selezionati partner all’ingrosso a partire dal 15 aprile 2021.

Tommy Hilfiger One Planet primavera/2021

“Non c’è momento migliore della Giornata della Terra per fermarsi e apprezzare l’importanza della nostra casa”, ha detto Tommy Hilfiger. “Abbiamo solo un pianeta e, come brand, riconosciamo l’importanza di proteggerlo. Attraverso la nostra capsule collection ‘One Planet’, speriamo di ispirare i nostri fan ad andare avanti insieme in modo più sostenibile. Ora è il momento di diffondere l’amore e la consapevolezza riguardo il clima in tutto ciò che facciamo”.

La campagna della capsule collection ‘One Planet’ ha come protagonista l’artista berlinese Mogli, un vero e proprio multi-talento. La cantante, cantautrice, regista, designer e attivista del pianeta usa la sua piattaforma per sostenere un modo più gentile di vivere. Anche verso tutte le persone che verso il pianeta. Indossando la tuta bianca della capsule collection, Mogli è stata immortalata a Berlino dalla fotografa Jana Gerberding. Per celebrare il lancio della collezione, Mogli terrà un discorso dal vivo sul canale ufficiale Instagram di Tommy Hilfiger, il 22 aprile 2021 in occasione della Giornata della Terra.

I pantaloni della tuta super morbidi, le felpe con cappuccio, le maglie girocollo, le t-shirt e polo essenziali per tutti i giorni, mostrano tre grafiche uniche per la Giornata della Terra. Le tute in materiale riciclato mostrano il pianeta circondato da una comunità unita insieme al messaggio “The Future is Bright, Together We Succeed”. Le t-shirt e le felpe con cappuccio in colori pastello mostrano la bandiera rossa, bianca e blu del brand “Spreading Love”.