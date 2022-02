Tom Holland a Roma con Rovazzi: la presentazione di Uncharted

Tom Holland si è preparatorio fiocchi per la film call di Uncharted tenutasi a Palazzo Manfredi mercoledì 9 febbraio nella nostra Roma. La star 25enne del film è stata raggiunta dal suo regista Ruben Fleischer.

In compagnia di Holland anche Rovazzi. Con un drink e una vista piuttosto pittoresca sullo sfondo, nella foto postata e divenuta virale, poiché si poteva vedere il Colosseo troneggiargli dietro.

Tom Holland ha partecipato a un tour stampa per tutta Europa per il film, che uscirà nelle sale il prossimo venerdì 18 febbraio. È stato anche visto alla premiere di Madrid, al photocall di Madrid, alla premiere di Barcellona e alla promozione del film a Londra, il tutto nel corso della scorsa settimana. “Azione e avventura sono sempre state una caratteristica dei film per famiglie e avere l’opportunità di interpretare un eroe in un film d’azione è un sogno diventato realtà”. Esordisce con queste parole Tom Holland alla conferenza stampa italiana di Uncharted.

Uncharted è basato su una delle serie di videogiochi più vendute e acclamate dalla critica di tutti i tempi. Presenta al pubblico il giovane astuto di strada Nathan Drake e mostra la sua prima avventura di caccia al tesoro con il compagno Victor “Sully” Sullivan. In un’epopea di azione e avventura che abbraccia il mondo, i due vanno alla pericolosa ricerca del “più grande tesoro mai trovato”. Il tutto mentre rintracciano anche indizi che potrebbero portare al fratello perduto da tempo di Nathan.