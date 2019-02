Tom Ford ci rivela il beauty passe-partout: il ritorno dello smoky eyes

Alcuni designer subiscono cambiamenti drastici da una stagione all’altra, altri risultano un po’ anonimi, camaleontici. Poi però c’è Tom Ford che, dal canto suo, è sempre all’avanguardia nel ricercare un certo tipo di glam. Ieri sera, 7 febbraio, al Park Avenue Armory, per lo spettacolo Autunno 2019, sono andati in scena smoky eye vellutati e capelli raccolti in crocchie casual. «È il classico prototipo di ragazza di Tom», ha confermato la truccatrice Diane Kendal nel backstage, riferendosi al mood glamour e sexy rappresentato dalle super modelle Gigi Hadid e Joan Smalls.

Lo scorso autunno, quando la modella italiana Mariacarla Boscono ha portato i suoi capelli quasi neri di un’audace sfumatura di rosso, ha detto ufficialmente addio ad un look da Biancaneve, facendo posto a nuove opportunità incluso lo spettacolo Tom Ford di ieri. Non sorprende affatto che il designer sia attratto da una rossa così d’impatto. Per quanto riguarda la Boscono, che fino a questo momento ha tenuto fede ai suoi doveri relegandosi nelle Fashion Week europee, è stato un caldo ricongiungimento; non sfilava per Ford dai tempi in cui era direttore creativo di Gucci e Yves Saint Laurent. «È così speciale», ha osservato la modella, «perché è un perfezionista».

La Boscono ha quell’aplomb da donna audace e sicura di sé, ma anche comoda nella sua pettinatura. Sulla collezione di Tom Ford si è espresso Orlando Pita, hairstylist: «È una collezione molto curata e tenace», controbilanciata da chignon senza fronzoli, spettinati e casual. Questa dualità si riflette anche nei pantaloni di pelle scamosciata e nell’abito da sera nero sfrangiato che la Boscono indossava sulla passerella. Un raro momento di total black per la rossa adottiva, che ora pare attratta solo da colori tenui come beige, bianchi e cipriati. Fortunatamente i cappotti della collezione, color pastello e squadrati, combinati con l’affascinante smoky eye sono la ricetta giusta per i lunghi giorni della settimana della moda di New York. A trick by Tom Ford.