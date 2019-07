Il cantante il 13 luglio 2019 ha sposato a Sabaudia il compagno Victor Allen. Tiziano Ferro dopo le nozze è stato sommerso dai messaggi di auguri dei fan.

Tiziano Ferro, 39 anni, sabato 13 luglio ha sposato nella sua villa di Sabaudia, vicino Latina, il 54enne ex consulente della Warner Bros e proprietario di un’agenzia di marketing Victor Allen. Il cantante, dopo aver dato l’annuncio via social, è stato tempestato di messaggi di auguri e così ha voluto ringraziare i fan per l’affetto con un post e una nuova foto insieme al marito scattata nel giorno delle nozze.

«Se i fan riflettono l’animo dell’artista che seguono mi viene in mente di essere il più fortunato al mondo. La VOSTRA sensibilità, la VOSTRA buona educazione, la VOSTRA capacità di sostenermi contro chi odia – senza mai cadere nel volgare, nel violento, nell’ovvietà – sono continue lezioni di vita per me. Siete orgogliosi di me. Che sono orgoglioso di VOI. Volevo dirvelo. Grazie per tutto l’amore che sto, che STIAMO ricevendo!».

Queste le parole, bellissime, di Tiziano Ferro indirizzate ai tanti ammiratori che si sono congratulati con lui per il grande passo. Tiziano Ferro dopo le nozze a Los Angeles, celebrate in segreto lo scorso 25 giugno, ha detto di nuovo sì anche in Italia. Una curiosità: il cantante porta la fede con la data del matrimonio americano, mentre il marito quella con la data del 13 luglio, ovvero del sì italiano. Un modo romantico per ricordare due giorni davvero speciali.

