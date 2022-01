Tina Turner e il marito acquistano Roger Federer una casa in svizzera da 76 milioni di dollari. L’uso della abitazione sarebbe soltanto a scopo di vacanze nel week end. Andiamo a scoprire come è composta la tenuta di Tina.

Tina Turner e Roger Federer

Tina Turner ha detto addio all’America decenni fa, quando ha iniziato a frequentare il partner di lunga data e ora marito, Erwin Bach. Dopo aver vissuto per anni all’estero, lo ha finalmente sposato nel 2013 e ha persino rinunciato alla cittadinanza americana. Lo scorso settembre, nella loro ultima mossa per espandere il proprio portafoglio in Svizzera, la coppia ha sborsato ben 76 milioni di dollari. Per cosa? Una tenuta sul lungomare di 10 edifici con vista sul Lago di Zurigo.

Le notizie svizzere rivelano che la star del tennis Roger Federer possiede un’altra casa nella stessa comunità di Staefa Village, fuori Zurigo. In un’intervista al quotidiano locale Daily Handelszeitung, il marito della cantante 82enne, originario della Germania, afferma che il trasferimento avviene dopo che entrambi ottengono la nazionalità svizzera.

«[Ci] sentiamo molto a nostro agio in Svizzera», ha detto Bach. «A causa della pandemia e delle sue conseguenze, come molti altri svizzeri, purtroppo, ci stiamo astenendo dal viaggiare».

La nuova casa di Tina Turner

Utilizzeranno il complesso, che si estende per oltre 240.000 km quadrati, come “un nuovo rifugio per il fine settimana nelle immediate vicinanze”. Le caratteristiche della tenuta includono uno stagno privato, un ruscello, una piscina e un ponte della barca. Per anni i due hanno affittato una casa, conosciuta come Chateau Algonquin, nella città di Kuesnacht, fuori Zurigo, fino a quando non hanno ottenuto la cittadinanza del paese. La legge svizzera rileva che i non residenti non possono acquistare terreni nel paese, con rigide restrizioni per gli stranieri che desiderano acquistare proprietà.

Perché la cantante ha lasciato la sua casa in America

In una clip ripresa da un’intervista che Turner ha fatto con il compianto Larry King nel 1997, ha rivelato che uno dei motivi principali per cui ha lasciato gli Stati Uniti era dovuto alla sua celebrità.

«Ho lasciato l’America perché il mio successo era in un altro paese e il mio ragazzo era in un altro paese», ha detto Turner, indicando la popolarità di “Private Dancer” nel Regno Unito come fattore trainante. «Fondamentalmente, l’Europa ha sostenuto molto la mia musica».