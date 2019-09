Si è conclusa ieri tra party, sfilate, presentazioni ed eventi, la settimana più glamour di Milano, la fashion week. Cotril ha curato l’hairstyling di numerose celebrità tra cui Tina Kunakey e Rocio Morales, ecco gli hair look più belli in front row.

Rocio Morales

Per il fashion show di Blumarine, Rocio Morales ha optato per un hair look molto rock: un raccolto leggermente messy, fissato sotto la nuca, con due ciocche di capelli libere sul volto ad incorniciarne i lineamenti. Per rendere l’acconciatura più luminosa è stato utilizzato “red carpet”, la crema che rende i capelli setosi, e lucenti proteggendoli dalle fonti di calore. Per il fashion show di Elisabetta Franchi, invece, i professionisti di Cotril hanno realizzato delle waves più strutturate e definite, caratterizzate da un leggero effetto wet ottenuto grazie a “oil non oil”. Il terzo hair look di Rocio è caratterizzato da riga laterale e capelli tirati indietro con effetto sleek. Infine, per la sfilata di Giorgio Armani, Rocio ha optato per un look classico, dall’eleganza senza tempo: un raccolto tirato, ordinato, basso, fissato dietro la nuca e con riga laterale.

Tina Kunakey

Bellissima ed elegante come sempre, è la modella Tina Kunakey che è stata ospite della sfilata di Giorgio Armani. Per l’occasione Tina ha rinunciato alla sua cascata di ricci optando per un hair look super sleek con riga centrale, capelli tirati dietro le orecchie e lasciati sciolti sulle spalle. I suoi capelli sono stati trattati con “hydra”, la linea specifica per donare morbidezza e idratazione ai capelli e renderli più facili da pettinare.