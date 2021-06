Khaby Lame diventa cosi famoso su Instagram che il numero di follower è superiore a quello di Chiara Ferragni. Evento più unico che raro ma che fa riflettere. La semplicità è l’umiltà davvero ti rendono così popolari?

Khaby Lame supera Chiara Ferragni

Chiara Ferragni è stata superata da Khaby Lame: quasi 24 milioni di followers per entrambi, ma il tiktoker di Chivasso è avanti di qualche migliaio di fan. Khaby Lame è un ragazzo di soli 21 anni che in poco tempo diventa famoso su TikTok per via dei suoi simpatici video reaction. In qualche mese infatti i suoi video sono diventati virali arrivando ad essere il terzo iscritto più seguito al mondo, con la bellezza di 75 milioni di followers alle spalle dei giganti Addison Rae e Charli D’Amelio.

Su Instagram però quella di Khaby è una impresa mostruosa. Il primo posto è arrivato dopo soli 114 video postati, a fronte di una carriera social brevissima. Per rendere l’idea, la Ferragni, da anni potenza del web, su Instagram ha pubblicato 15mila contenuti tra foto e video.

I segreti di Khaby Lame

I segreti dietro il successo di Khaby Lame sono molteplici. Infatti la componente “muta” ha aiutato tanto perché il tiktoker, col fatto che non parla perché i suoi video sono senza parole, apre la sua comunicazione a davvero tutto il mondo. Infatti il suo “linguaggio” raggiunge tutti i paesi del globo. Un’altro asso nella manica di Lame è la semplicità. Infatti la sua onestà, schiettezza e umiltà nel fare le reaction ai video postati da altre persone spiazza per quanto sono veri. Khaby Lame è uno di noi solo che lui ora è una star mondiale.

Quanto guadagna?

Dietro, c’è lo zampino del social media manager e amico Alessandro Riggio. Si apre però una questione cruciale: quanto guadagna oggi Khaby e quanto potrebbe guadagnare in realtà? Secondo l’esperto di Tik Tok Michele Del Monte, spiega Leggo.it, Khaby intascherebbe con i suoi video su Tik Tok “solo” 10mila euro al mese, a fronte di un potenziale da milioni di euro. Questo perché, spiega l’esperto, Tik Tok non monetizza i video realizzati da Lame in modalità “Stitch”. “Per fortuan si è accorto che gli Stich non pagano – sottolinea Del Monte – e ha trovato un’alternativa per farsi pagare. Tik Tok paga più meno un centesimo ogni 1.000 visualizzazioni, significa che con 500 milioni di visualizzazioni ha guadagnato 5.000 euro”.