“SE IO TROVASSI UN POSTO A QUESTO MONDO CHE MI FACESSE SENTIRE COME DA TIFFANY, COMPREREI I MOBILI E DAREI AL GATTO UN NOME!” Haudrey Hepburn

Il Natele è sempre più vicino, anche il mondo della moda si mette in gioco, con le decorazioni all’interno dei negozi e collezioni esclusive solo per questo periodo. Per l’occasione, il brand di americano di gioielli, Tiffany&Co , non ci pensa due volte e lancia il calendario dell’Avvento più lussuoso di sempre.

Money money

Si tratta di una cassettiera, realizzata dall’artista e illustratore Pat Vale, alta circa un metro che rappresenta in scala lo storico flagship store della maison di gioielli nella Fifth Avenue a New York. Dietro ventiquattro sportellini, sono racchiusi altrettanti oggetti preziosi firmati Tiffany, dai gioielli più elaborati a quelli più “semplici”, per un valore che varia da 130 a 15mila dollari circa l’uno, ognuno dei quali riposto nella classica scatoletta dall’inconfondibile colore Tiffany Blue. Il valore complessivo di questo calendario dell’Avvento super lusso ammonta a circa 112,000 dollari.

All’interno

“I diamanti sono i migliori amici di una donna”. Marilyn Monroe

Sicuramente il calendario dell’Avvento firmato Tiffany&Co è il sogno di ogni donna, all’interno vi sono 24 gioielli super lusso a partire da: il pendente Tiffany T Extra Large Smile in oro rosa 18 carati con diamanti, il bracciale Tiffany HardWear Link in oro rosa 18 carati con diamanti, il pendente chiave Fleur de Lis Tiffany Keys in platino con diamanti su una catena in platino, gli orecchini Tiffany Victoria in platino con diamanti, il bracciale quadrato Tiffany T in oro rosa 18 carati con pavé di diamanti e infine l’esclusivo orologio quadrato in acciaio e diamanti Tiffany 1837 Makers.