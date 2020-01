The New Pope: anticipazioni, streaming, date, tutto sulla serie Sky firmata Sorrentino

Tutto quello che c’è da sapere sulla nuova serie di Paolo Sorrentino in arrivo su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV. Arriva finalmente su Sky tv la seconda stagione di The New Pope. Non perdere il primo e il secondo episodio, in onda venerdì 10 gennaio alle 21.15. Nel frattempo ci siamo fatti tutti un’idea abbastanza chiara su questa serie fresca e seducente che altro non fa che raccontare l’intimità dell’anello di congiunzione tra l’uomo e dio: il Papa. Che prima era Young e che adesso è New, ma vediamo cosa pensa Paolo Sorrentino della propria creatura, in un’intervista rilasciata ai microfoni di bestmovie.it.

«L’attualità, di questi tempi, tende a essere pettegolezzo o a degenerare in polemica sterile. Non la so decodifi care e mi interessa in generale poco. Quindi i papi, che sono la quintessenza dell’inattualità, mi affascinano per questo. E infatti Lenny nella prima stagione decideva di esasperare l’inattualità del suo ruolo, di trasformarlo in un mistero inaccessibile, per farne un punto di forza. E comunque considera che c’è una grande fetta di giovani cattolici che quel mondo lo sentono vivo e vicino, anche se magari non quelli che conosco io direttamente».

Cast e location delle riprese di The New Pope

Oltre ai due papi protagonisti, in The New Pope tornerà Silvio Orlando nei panni del Cardinal Voiello, uno dei personaggi più amati di The Young Pope. Ci sono alcuni attori che riprendono i ruoli già ricoperti in The Young Pope. Javier Cámara (Cardinal Gutierrez), Cécile de France (Sofia), Ludivine Sagnier(Esther) e Maurizio Lombardi (Cardinal Mario Assente). Ai quali si aggiungono i nuovi Henry Goodman(Agents of S.H.I.E.L.D.), Ulrich Thomsen (The Blacklist), Mark Ivanir (Homeland) e Massimo Ghini(Matrimoni e altre follie). Nella serie vedremo anche due super big ospiti d’eccezione: Sharon Stone e Marilyn Manson. Se The Young Pope era ambientata principalmente all’interno delle mura dello Stato Vaticano, The New Pope si metterà geograficamente più comoda. Oltre alla Capitale, una Venezia naïf e le brughiere inglesi sono solo alcune tra le location in cui si svolgerà la storia della nuova serie. Le riprese si sono svolte in diversi luoghi. A Roma, a Cinecittà, dove sono state ricostruite le ambientazioni vaticane, e anche in Abruzzo, sulle sponde del Piave ed a Cortina tra le montagne innevate.